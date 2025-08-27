Continental verkauft Schlauchleitungssparte an US-Unternehmen Regent

Regent-Gründer Michael Reinstein versprach "belastbare Perspektiven für die Beschäftigten" von OESL weltweit. Regent wolle als langfristiger und strategischer Eigentümer den Umbau des Unternehmens zu "nachhaltigen und zukunftsorientierten Mobilitätslösungen" gemeinsam mit dem Management vorantreiben./stw/he

Geht das Pulverfass nun hoch?

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 75,30 auf Tradegate (27. August 2025, 18:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +1,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 15,06 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,22EUR. Von den letzten 9 Analysten der Continental Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -15,01 %/+32,80 % bedeutet.