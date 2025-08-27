E3/DC integriert den Stromtarif LUOX Dynamisch in das eigene Energiemanagementsystem (FOTO)
Berlin (ots) - E3/DC und LUOX Energy vertiefen ihre Zusammenarbeit: Über die
bereits bestehende Kooperation in der Direktvermarktung hinaus ist ab sofort
auch der dynamische Stromtarif LUOX Dynamisch direkt im
E3/DC-Energiemanagementsystem verfügbar. Das Besondere : Der flexible Strombezug
zum Börsenpreis und die Vermarktung von Überschussstrom aus der PV-Anlage können
nun präzise aufeinander abgestimmt zusammenwirken - transparent und
kosteneffizient mit LUOX Energy. So nutzen Prosumer und Unternehmen ihren
Solarstrom für den Eigenverbrauch, kaufen zusätzliche Energie in günstigen
Stunden ein und vermarkten Überschüsse - komfortabel gesteuert über das
E3/DC-Portal.
"Mit der Integration von LUOX Energy erweitert E3/DC das offene und
anbieterunabhängige Energiemanagement um einen weiteren Anbieter für dynamische
Stromtarife - das ist ein wichtiger Baustein in unserem Konzept", sagt Jonas
Felfeli, Manager Portals & Apps bei E3/DC. Mit AI 360° optimiert E3/DC
automatisch den Netzbezug auf der Grundlage individueller Produktions- und
Verbrauchsprognosen. Das führt zu geringen Bezugskosten für die Betreiber der
Hauskraftwerke. Überschüsse werden weiterhin eingespeist und können mithilfe der
Direktvermarktung zum jeweiligen Börsenstrompreis verkauft werden Aktivieren
lässt sich LUOX Dynamisch komfortabel über die E3/DC-App, über die auch das
Monitoring des Hauskraftwerks läuft.
Vorteile vor allem bei flexiblen Verbrauchern und Heimspeichern
Besonders deutlich wird der Mehrwert von LUOX Dynamisch in Kombination mit
Wallboxen, Wärmepumpen und Batteriespeichern: E-Fahrzeuge werden bevorzugt in
Tiefpreisphasen geladen, Wärmepumpen verschieben Lasten ohne Komforteinbußen in
günstige Stunden, Heimspeicher laden und entladen preisoptimiert. So sinken
Energiekosten, während das Netz entlastet wird. LUOX Dynamisch rechnet den
Stromverbrauch eins zu eins zu den stündlichen Börsenpreisen ab - zuzüglich 3 %
Dienstleistungsgebühr - transparent und ohne Risikoaufschläge.
Die Direktvermarktung bleibt der zweite starke Pfeiler der Kooperation.
Überschussstrom wird stundengenau nach Spotmarktpreisen vergütet, die Auszahlung
erfolgt monatlich. Der Eigenverbrauch hat stets Priorität; erst was übrigbleibt,
geht in die Vermarktung. "Direktvermarktung und dynamische Tarife sollten
zusammen gedacht werden. Sie ergänzen sich gegenseitig optimal und sorgen so für
das beste wirtschaftliche Ergebnis. Gemeinsam mit E3/DC machen wir diese
Kombination einfacher verfügbar - flexibel, transparent und wirtschaftlich für
Haushalte und Unternehmen", sagt Dr. Christian Chudoba, Geschäftsführer der
Lumenaza GmbH und deren Endkundenmarke LUOX Energy.
