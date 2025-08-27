E3/DC integriert den Stromtarif LUOX Dynamisch in das eigene Energiemanagementsystem (FOTO)

Berlin (ots) - E3/DC und LUOX Energy vertiefen ihre Zusammenarbeit: Über diebereits bestehende Kooperation in der Direktvermarktung hinaus ist ab sofortauch der dynamische Stromtarif LUOX Dynamisch direkt imE3/DC-Energiemanagementsystem verfügbar. Das Besondere : Der flexible Strombezugzum Börsenpreis und die Vermarktung von Überschussstrom aus der PV-Anlage könnennun präzise aufeinander abgestimmt zusammenwirken - transparent undkosteneffizient mit LUOX Energy. So nutzen Prosumer und Unternehmen ihrenSolarstrom für den Eigenverbrauch, kaufen zusätzliche Energie in günstigenStunden ein und vermarkten Überschüsse - komfortabel gesteuert über dasE3/DC-Portal."Mit der Integration von LUOX Energy erweitert E3/DC das offene undanbieterunabhängige Energiemanagement um einen weiteren Anbieter für dynamischeStromtarife - das ist ein wichtiger Baustein in unserem Konzept", sagt JonasFelfeli, Manager Portals & Apps bei E3/DC. Mit AI 360° optimiert E3/DCautomatisch den Netzbezug auf der Grundlage individueller Produktions- undVerbrauchsprognosen. Das führt zu geringen Bezugskosten für die Betreiber derHauskraftwerke. Überschüsse werden weiterhin eingespeist und können mithilfe derDirektvermarktung zum jeweiligen Börsenstrompreis verkauft werden Aktivierenlässt sich LUOX Dynamisch komfortabel über die E3/DC-App, über die auch dasMonitoring des Hauskraftwerks läuft.Vorteile vor allem bei flexiblen Verbrauchern und HeimspeichernBesonders deutlich wird der Mehrwert von LUOX Dynamisch in Kombination mitWallboxen, Wärmepumpen und Batteriespeichern: E-Fahrzeuge werden bevorzugt inTiefpreisphasen geladen, Wärmepumpen verschieben Lasten ohne Komforteinbußen ingünstige Stunden, Heimspeicher laden und entladen preisoptimiert. So sinkenEnergiekosten, während das Netz entlastet wird. LUOX Dynamisch rechnet denStromverbrauch eins zu eins zu den stündlichen Börsenpreisen ab - zuzüglich 3 %Dienstleistungsgebühr - transparent und ohne Risikoaufschläge.Die Direktvermarktung bleibt der zweite starke Pfeiler der Kooperation.Überschussstrom wird stundengenau nach Spotmarktpreisen vergütet, die Auszahlungerfolgt monatlich. Der Eigenverbrauch hat stets Priorität; erst was übrigbleibt,geht in die Vermarktung. "Direktvermarktung und dynamische Tarife solltenzusammen gedacht werden. Sie ergänzen sich gegenseitig optimal und sorgen so fürdas beste wirtschaftliche Ergebnis. Gemeinsam mit E3/DC machen wir dieseKombination einfacher verfügbar - flexibel, transparent und wirtschaftlich fürHaushalte und Unternehmen", sagt Dr. Christian Chudoba, Geschäftsführer derLumenaza GmbH und deren Endkundenmarke LUOX Energy.