    E3/DC integriert den Stromtarif LUOX Dynamisch in das eigene Energiemanagementsystem (FOTO)

    Berlin (ots) - E3/DC und LUOX Energy vertiefen ihre Zusammenarbeit: Über die
    bereits bestehende Kooperation in der Direktvermarktung hinaus ist ab sofort
    auch der dynamische Stromtarif LUOX Dynamisch direkt im
    E3/DC-Energiemanagementsystem verfügbar. Das Besondere : Der flexible Strombezug
    zum Börsenpreis und die Vermarktung von Überschussstrom aus der PV-Anlage können
    nun präzise aufeinander abgestimmt zusammenwirken - transparent und
    kosteneffizient mit LUOX Energy. So nutzen Prosumer und Unternehmen ihren
    Solarstrom für den Eigenverbrauch, kaufen zusätzliche Energie in günstigen
    Stunden ein und vermarkten Überschüsse - komfortabel gesteuert über das
    E3/DC-Portal.

    "Mit der Integration von LUOX Energy erweitert E3/DC das offene und
    anbieterunabhängige Energiemanagement um einen weiteren Anbieter für dynamische
    Stromtarife - das ist ein wichtiger Baustein in unserem Konzept", sagt Jonas
    Felfeli, Manager Portals & Apps bei E3/DC. Mit AI 360° optimiert E3/DC
    automatisch den Netzbezug auf der Grundlage individueller Produktions- und
    Verbrauchsprognosen. Das führt zu geringen Bezugskosten für die Betreiber der
    Hauskraftwerke. Überschüsse werden weiterhin eingespeist und können mithilfe der
    Direktvermarktung zum jeweiligen Börsenstrompreis verkauft werden Aktivieren
    lässt sich LUOX Dynamisch komfortabel über die E3/DC-App, über die auch das
    Monitoring des Hauskraftwerks läuft.

    Vorteile vor allem bei flexiblen Verbrauchern und Heimspeichern

    Besonders deutlich wird der Mehrwert von LUOX Dynamisch in Kombination mit
    Wallboxen, Wärmepumpen und Batteriespeichern: E-Fahrzeuge werden bevorzugt in
    Tiefpreisphasen geladen, Wärmepumpen verschieben Lasten ohne Komforteinbußen in
    günstige Stunden, Heimspeicher laden und entladen preisoptimiert. So sinken
    Energiekosten, während das Netz entlastet wird. LUOX Dynamisch rechnet den
    Stromverbrauch eins zu eins zu den stündlichen Börsenpreisen ab - zuzüglich 3 %
    Dienstleistungsgebühr - transparent und ohne Risikoaufschläge.

    Die Direktvermarktung bleibt der zweite starke Pfeiler der Kooperation.
    Überschussstrom wird stundengenau nach Spotmarktpreisen vergütet, die Auszahlung
    erfolgt monatlich. Der Eigenverbrauch hat stets Priorität; erst was übrigbleibt,
    geht in die Vermarktung. "Direktvermarktung und dynamische Tarife sollten
    zusammen gedacht werden. Sie ergänzen sich gegenseitig optimal und sorgen so für
    das beste wirtschaftliche Ergebnis. Gemeinsam mit E3/DC machen wir diese
    Kombination einfacher verfügbar - flexibel, transparent und wirtschaftlich für
    Haushalte und Unternehmen", sagt Dr. Christian Chudoba, Geschäftsführer der
    Lumenaza GmbH und deren Endkundenmarke LUOX Energy.
