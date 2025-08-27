Kupfer in gespannter Erwartung. Gold-Kupferaktie könnte nun gewaltig eskalieren

Während das Jackson Hole Economic Policy Symposiums in der letzten Woche dem Goldpreis ( „Goldpreis vor explosiver Bewegung“ ) und dem Silberpreis ( „Powell heizt Silberpreis mächtig ein“ ) Beine machte, hielt sich der Einfluss der Powell-Rede auf den Kupferpreis in Grenzen.

Noch immer muss zwischen den langfristig exzellenten Perspektiven für Kupfer und der kurzfristigen Schwäche unterschieden werden. In der aktuellen Phase fehlen Kupfer schlichtweg die fundamentalen Preistreiber. Ambivalente Konjunkturdaten lassen noch keinen nachhaltigen Nachfrageanstieg erkennen und auch die aktuellen Daten der International Copper Study Group deuten auf einen gut versorgten Markt hin.

Aktuelle Daten der International Copper Study Group

Die International Copper Study Group (ICSG) veröffentlichte kürzlich das Monats-Bulletin für August. Die ICSG gab für den gemeldeten Gesamtzeitraum Januar bis Juni 2025 einen Überschuss für Kupfer in Höhe von 251.000 Tonnen an, nach einem Überschuss in Höhe von 395.000 Tonnen im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Zusammengefasst – Das Warten auf den nächsten Preisknall geht weiter

Vor dem Hintergrund der aktuellen Gemengelage und der damit einhergehend fehlenden fundamentalen Unterstützung hat sich der Kupferpreis im Bereich von 4,40 US-Dollar / bis 4,5 US-Dollar / lb eingerichtet. Die 4,5 US-Dollar stellen aus charttechnischer Sicht einen relevanten Widerstand dar. Ein Vorstoß über die 4,5 US-Dollar würde dem Kupferpreis sofort weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 4,9 US-Dollar / 5,0 US-Dollar eröffnen. Auf der Unterseite haben die 4 US-Dollar zentrale Bedeutung als Unterstützung. Kurzum. Kurzfristig könnte sich die Seitwärtsbewegung fortsetzen, aber mittel- bis langfristig hat Kupfer enormes Aufwärtspotenzial.

Diese Gold-Kupferaktie könnte gewaltig eskalieren

Nicht BHP, nicht Southern Copper und auch nicht Barrick, Newmont oder Freeport McMoRan weisen derzeit ein derart fulminantes Aufwärtsmomentum auf, wie die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten Hudbay Minerals.

In der letzten Kupfer-Kommentierung thematisierten wir die starken Quartalsergebnisse der Kanadier. Als Folge der starken Zahlen brach Hudbay Minerals über die Marke von 11 US-Dollar aus. Ein erster Versuch, die 12 US-Dollar zu überwinden scheiterte jedoch. Nach einem kurzen Rücksetzer auf 11 US-Dollar bzw. etwas darunter nimmt Hudbay nun erneut die 12 US-Dollar ins Visier. Seit April hat sich der Aktienkurs der Kanadier verdoppelt. Und es könnten noch einige Prozente hinzukommen, wie der obere Langfrist-Chart auf Monatsbasis deutlich macht. Sollte es Hudbay Minerals gelingen, die Widerstandszone 12,0 US-Dollar / 12,5 US-Dollar aufzubrechen, wäre der Weg in Richtung 17,5 US-Dollar / 18,0 US-Dollar nahezu frei. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Die zentrale Unterstützung ist weiterhin in den Bereich von 9,8 US-Dollar zu verorten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

