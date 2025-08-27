Telestream Global Ingest Workflow Powered by Vantage ermöglicht Medienerstellung

Die einheitliche Ingest-Strategie umfasst Live-, Kamerakarten- und dateibasierte Workflows mit Hybrid-Cloud-Skalierbarkeit und systembewussten Metadaten: Sehen Sie die Funktionen auf der IBC2025 in Aktion

Nevada City, CA / ACCESS Newswire / 27. August 2025 / Telestream, ein weltweit führender Anbieter von Medien-Workflow-Technologien, wird auf der IBC2025 seine neue Global Ingest-Strategie vorstellen und eine Ingest-Architektur der nächsten Generation einführen, die Live-Aufnahmen, Kamerakarten-Ingest und dateibasierte Workflows nahtlos vereint. Die neuen Workflow-Funktionen basieren auf der bewährten Vantage-Plattform, sind auf ultimative Flexibilität, Skalierbarkeit und Effizienz ausgelegt und unterstützen On-Premise-, Hybrid- und Cloud-Umgebungen. Im Mittelpunkt der Strategie steht die praktische Anwendung von KI durch Telestream. Anstatt unstrukturierte „Metadaten-Dumps“ zu generieren, erstellt Telestream Global Ingest strukturierte, systemgerechte und standardkonforme Metadaten am Erfassungsort. Dies ermöglicht die sofortige Interoperabilität mit einer Vielzahl von Plattformen wie Avid, Iconik und Mimir, wodurch redaktionelle, archivierte Erkennung und Verteilung beschleunigt und Workflow-Engpässe beseitigt werden.

„Mit Global Ingest verwandeln wir eine fragmentierte technische Hürde in einen einheitlichen Einstiegspunkt für eine hohe Produktionsgeschwindigkeit und Betriebseffizienz“, so Charlie Dunn, EVP of Product Management bei Telestream. „Durch die Standardisierung von Ingest auf der Vantage-Plattform entfallen proprietäre Anbieter und starre Integrationen, sodass Kunden Inhalte aus jeder Quelle schnell und präzise in jedes Bearbeitungsprogramm oder MAM-System verschieben können. Wir verwandeln Ingest von einer Lücke im Workflow zu einem strategischen Vorteil.“

Eine einheitliche, intelligente Ingest-Plattform

Dank der skalierbaren Ingest-Funktionen von Telestream können technische Teams die Präzision, Flexibilität und Geschwindigkeit, unabhängig von Format, Quelle oder Betriebsumgebung (vor Ort, Hybrid oder Cloud), verbessern. Global Ingest unterstützt eine breite Palette von Medienoperationen, von leistungsstarken Echtzeitaufnahmen für Live-Sport und Nachrichten bis hin zu skalierbarem dateibasiertem Ingest für Postproduktions- und Medienlieferketten.