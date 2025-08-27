    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Siemens Energy - Aktie unter Druck - 27.08.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Siemens Energy Aktie bisher Verluste von -3,76 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.

    Besonders beachtet! - Siemens Energy - Aktie unter Druck - 27.08.2025
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

    Siemens Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.08.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Siemens Energy Aktie. Sie fällt um -3,76 % auf 91,20. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Siemens Energy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +13,42 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +1,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,43 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Siemens Energy +88,53 % gewonnen.

    Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,28 %
    1 Monat -3,43 %
    3 Monate +13,42 %
    1 Jahr +272,32 %

    Informationen zur Siemens Energy Aktie

    Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 72,88 Mrd. wert.

    Aktien mit extremer Performance im DAX am 27.08.2025


    Top- und Flop-Aktien am 27.08.2025 im DAX.

    Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?


    Siemens Energy

    -3,95 %
    +1,28 %
    -3,43 %
    +13,42 %
    +272,32 %
    +522,89 %
    +323,94 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y



