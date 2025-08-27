BASF Aktie knickt ein - 27.08.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die BASF Aktie. Mit einer Performance von -2,89 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

BASF ist ein führendes Chemieunternehmen mit einem breiten Produktportfolio und einer starken globalen Präsenz. Es konkurriert mit großen Namen wie Dow und Bayer und hebt sich durch innovative Forschung und effiziente Produktionssysteme ab.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von BASF in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,97 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BASF Aktie damit um +0,25 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,62 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +11,68 % gewonnen.

BASF Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,25 % 1 Monat +2,62 % 3 Monate +11,97 % 1 Jahr +5,06 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BASF Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die BASF Aktie, die kürzlich stark gestiegen ist und einen Widerstand durchbrochen hat. Charttechnisch wird ein Ziel von 55,06 Euro angestrebt, während gleichzeitig Bedenken über eine mögliche Korrektur und die allgemeine Marktentwicklung bestehen. Analysten sind in ihren Bewertungen gespalten, und technische Analysen deuten auf eine mögliche Auflösung des aktuellen Trends hin.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BASF eingestellt.

Informationen zur BASF Aktie

Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,12 Mrd. wert.

An den Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes Verluste hinnehmen müssen, zeigen sich die US-amerikanischen Märkte in besserer Verfassung und verzeichnen leichte Gewinne.

Top- und Flop-Aktien am 27.08.2025 im E-Stoxx 50.

Top- und Flop-Aktien am 27.08.2025 im DAX.

BASF Aktie jetzt kaufen?

Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.