UP Fintech Holding (A) (A) Aktie tiefrot - 27.08.2025

Die UP Fintech Holding (A) (A) Aktie notiert aktuell bei 9,8000€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -10,91 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,2000 € entspricht. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

UP Fintech Holding ist ein führender Online-Broker, der Finanzdienstleistungen für Investoren bietet, mit starker Präsenz in Asien und wachsender internationaler Expansion. Hauptprodukte sind Aktien-, ETF-, Options- und Futures-Handel. Wichtige Konkurrenten sind Interactive Brokers und Robinhood. Das Unternehmen hebt sich durch seine benutzerfreundliche Plattform und niedrige Gebühren ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die UP Fintech Holding (A) (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +49,35 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die UP Fintech Holding (A) (A) Aktie damit um +28,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,32 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +93,28 % gewonnen.

UP Fintech Holding (A) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +28,49 % 1 Monat +24,32 % 3 Monate +49,35 % 1 Jahr +230,46 %

Informationen zur UP Fintech Holding (A) (A) Aktie

Es gibt 170 Mio. UP Fintech Holding (A) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,72 Mrd. wert.

UP Fintech überrascht mit Rekordzahlen: Das Unternehmen legt im zweiten Quartal stark zu. Umsatz, Gewinn und Kundenbasis erreichen neue Höchststände.

SINGAPORE, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - UP Fintech Holding Limited (NASDAQ: TIGR) (“UP Fintech” or the “Company”), a leading online brokerage firm focusing on global investors, today announced its unaudited financial results for the second …

UP Fintech Holding (A) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die UP Fintech Holding (A) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur UP Fintech Holding (A) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.