Heute am 27.08.2025: tonies Registered (A) Aktie im Blickpunkt

Am heutigen Handelstag konnte die tonies Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,92 % im Plus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Tonies Registered (A) bietet mit der Toniebox ein einzigartiges, kinderfreundliches Audioerlebnis, das sich durch seine intuitive Bedienung und das innovative Konzept der Tonie-Figuren von der Konkurrenz abhebt.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von tonies Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -3,92 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die tonies Registered (A) Aktie damit um -1,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,83 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,91 % verloren.

tonies Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,51 % 1 Monat -1,83 % 3 Monate -3,92 % 1 Jahr -12,61 %

Informationen zur tonies Registered (A) Aktie

Es gibt 113 Mio. tonies Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 678,95 Mio. wert.

EQS-News: tonies SE / Key word(s): Product Launch tonies introduces Toniebox 2 and Tonieplay: Next generation of interactive audio entertainment redefines how children grow through independent listening, touch and play 27.08.2025 / 08:00 CET/CEST …

EQS-News: tonies SE / Schlagwort(e): Produkteinführung tonies stellt Toniebox 2 und Tonieplay vor: Die nächste Generation interaktiver Audio-Unterhaltung setzt neue Maßstäbe, wie Kinder durch selbständiges Hören und Spielen wachsen 27.08.2025 / …

Mit der neuen Toniebox 2 können Kinder auch Spiele spielen. Die erweiterte Version der kleinen Lautsprecherbox mit Akkubetrieb kommt Mitte September auf den Markt, wie der Spielwarenhersteller Tonies der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das …

tonies Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die tonies Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur tonies Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.