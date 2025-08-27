    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHoegh Autoliners AktievorwärtsNachrichten zu Hoegh Autoliners

    Hoegh Autoliners Aktie mit starker Tagesperformance - 27.08.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Hoegh Autoliners Aktie bisher um +4,16 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hoegh Autoliners Aktie.

    Foto: Jochen Tack - picture alliance

    Hoegh Autoliners ist ein führender Anbieter von RoRo-Transportlösungen, spezialisiert auf den Seetransport von Fahrzeugen und Maschinen. Mit einem globalen Netzwerk und umweltfreundlichen Initiativen differenziert sich das Unternehmen von Konkurrenten wie Wallenius Wilhelmsen und NYK Line.

    Hoegh Autoliners Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.08.2025

    Die Hoegh Autoliners Aktie notiert aktuell bei 9,8900 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,16 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,3950  entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Hoegh Autoliners Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +24,61 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Hoegh Autoliners Aktie damit um +7,27 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,10 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Hoegh Autoliners auf -1,79 %.

    Hoegh Autoliners Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,27 %
    1 Monat +9,10 %
    3 Monate +24,61 %
    1 Jahr -1,69 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Hoegh Autoliners Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehende Ex-Dividende von Höegh Autoliners und deren Einfluss auf die Kursentwicklung. Nutzer analysieren technische Aspekte des Kurses, der sich in einem Aufwärtskanal befindet, und bewerten die positiven finanziellen Ergebnisse des Unternehmens. Gleichzeitig werden Strategien zur Minimierung von Verlusten nach dem Dividendenabschlag und die Auswirkungen von Quellensteuern diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Hoegh Autoliners eingestellt.

    Informationen zur Hoegh Autoliners Aktie

    Es gibt 191 Mio. Hoegh Autoliners Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,88 Mrd. wert.

    Hoegh Autoliners Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hoegh Autoliners Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hoegh Autoliners Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hoegh Autoliners

    ISIN:NO0011082075WKN:A3C8LV



    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
