Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie startet durch - 27.08.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +19,07 % im Plus. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Polestar ist ein aufstrebender Akteur im Premium-Elektrofahrzeugmarkt, der durch skandinavisches Design und technologische Innovation besticht.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -2,22 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,04 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) auf -5,46 %.

Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,63 % 1 Monat +1,04 % 3 Monate -2,22 % 1 Jahr +5,56 %

Informationen zur Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,37 Mrd. wert.

Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Polestar Automotive Holding UK Limited (A) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.