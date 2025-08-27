Kohl's Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 27.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Kohl's Aktie. Mit einer Performance von +19,24 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Kohl's ist ein führender Einzelhändler in den USA, der durch ein breites Produktsortiment und strategische Partnerschaften besticht.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Kohl's investiert war, konnte einen Gewinn von +71,46 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kohl's Aktie damit um -4,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,49 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -17,47 % verloren.

Kohl's Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,31 % 1 Monat +4,49 % 3 Monate +71,46 % 1 Jahr -36,01 %

Informationen zur Kohl's Aktie

Es gibt 112 Mio. Kohl's Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,48 Mrd. wert.

Vor den Quartalszahlen von Nvidia haben sich die New Yorker Börsen am Mittwoch nicht groß von der Stelle bewegt. Gegen Ende der ersten Handelsstunde lagen die Indizes zwar allesamt leicht im Plus, doch die Risikobereitschaft der Anleger blieb mau. …

Die US-Warenhauskette Kohl’s hebt die Gewinnprognose an. Die Aktie springt nach den starken Quartalszahlen in der Vorbörse zeitweise über 20 Prozent nach oben.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Kohl's Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kohl's Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kohl's Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.