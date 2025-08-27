3D Systems - Aktie schießt in die Höhe +21,32 % - 27.08.2025

Die 3D Systems Aktie konnte bisher um +21,32 % auf 2,2360€ zulegen. Das sind +0,3930 € mehr als am letzten Handelstag. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

3D Systems ist ein führender Anbieter im 3D-Druckmarkt mit einem breiten Produktportfolio und innovativen Technologien. Hauptkonkurrenten sind Stratasys, HP und GE Additive.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in 3D Systems investiert war, konnte einen Gewinn von +33,00 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die 3D Systems Aktie damit um +15,20 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,42 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von 3D Systems -39,25 % verloren.

3D Systems Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,20 % 1 Monat +27,42 % 3 Monate +33,00 % 1 Jahr -16,15 %

Informationen zur 3D Systems Aktie

Es gibt 128 Mio. 3D Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 286,77 Mio. wert.

3D Systems Aktie jetzt kaufen?

Ob die 3D Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 3D Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.