Trump: Der 3-Billionen-Grund seiner Fed-Attacke - und Nvidia..!

Während die Märkte gebannt auf die Zahlen von Nvidia warten, ist übergeordnet etwas anderes wichtig: warum eigentlich hat Trump so eilig Fed-Gouverneurin Cook entlassen, bevor überhaupt eine Anklage geschweige denn ein richterlicher Schuldspruch gegen Cook erfolgt ist? Ein wichtiger Grund dürften drei Billionen Dollar sein: wenn Trump die Mehrheit der Fed-Gouverneure hinter sich hat, wird es möglich, dass die Fed den US-Banken keine Zinsen mehr zahlen muss. Das wiederum macht diese Geldeinlagen der Banken bei der US-Notenbank sinnlos - weswegen sie (schon aus regulatorischen Gründe) US-Staatsanleihen kaufen würden. Und wenn das passiert, fallen die Renditen für US-Staatsanleihen (ergo die Kapitalmarktzinsen). Was bringt heute Nvidia?

Hinweise aus Video:

1. Nvidia heute Abend mit Quartalszahlen – Vorschau auf das Mega-Event

2. Deutschland im Abstieg – 5 Meldungen formen ein Gesamtbild

