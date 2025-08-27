    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    377 Aufrufe 377 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Trump: Der 3-Billionen-Grund seiner Fed-Attacke - und Nvidia..!

    Während die Märkte gebannt auf die Zahlen von Nvidia warten, ist übergeordnet etwas anderes wichtig: warum eigentlich hat Trump so eilig Fed-Gouverneurin Cook entlassen?

    Während die Märkte gebannt auf die Zahlen von Nvidia warten, ist übergeordnet etwas anderes wichtig: warum eigentlich hat Trump so eilig Fed-Gouverneurin Cook entlassen, bevor überhaupt eine Anklage geschweige denn ein richterlicher Schuldspruch gegen Cook erfolgt ist? Ein wichtiger Grund dürften drei Billionen Dollar sein: wenn Trump die Mehrheit der Fed-Gouverneure hinter sich hat, wird es möglich, dass die Fed den US-Banken keine Zinsen mehr zahlen muss. Das wiederum macht diese Geldeinlagen der Banken bei der US-Notenbank sinnlos - weswegen sie (schon aus regulatorischen Gründe) US-Staatsanleihen kaufen würden. Und wenn das passiert, fallen die Renditen für US-Staatsanleihen (ergo die Kapitalmarktzinsen). Was bringt heute Nvidia?

    Hinweise aus Video:

    1. Nvidia heute Abend mit Quartalszahlen – Vorschau auf das Mega-Event

    2. Deutschland im Abstieg – 5 Meldungen formen ein Gesamtbild

     

    Das Video "Trump: Der 3-Billionen-Grund seiner Fed-Attacke - und Nvidia..! " sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Trump: Der 3-Billionen-Grund seiner Fed-Attacke - und Nvidia..! Während die Märkte gebannt auf die Zahlen von Nvidia warten, ist übergeordnet etwas anderes wichtig: warum eigentlich hat Trump so eilig Fed-Gouverneurin Cook entlassen?