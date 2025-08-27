RBC stuft Shell (neu) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Biraj Borkhataria berichtete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einem Treffen mit der Chefin der Sparte Downstream, Renewables and Energy Solutions. Werte seien den Briten auf ganzer Ebene wichtiger als Volumen, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung der Rentabilität liege./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 11:58 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 11:58 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 31,67EUR auf Tradegate (27. August 2025, 19:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Biraj Borkhataria

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

