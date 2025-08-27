Börsen Update
Börsen Update USA - 27.08. - Dow Jones stark +0,34 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 45.569,98 PKT und steigt um +0,34 %.
Top-Werte: Unitedhealth Group +1,83 %, Salesforce +1,79 %, Caterpillar +1,36 %, Chevron Corporation +1,25 %, IBM +1,24 %
Flop-Werte: Merck & Co -1,03 %, Amgen -0,70 %, Nike (B) -0,67 %, McDonald's -0,41 %, Boeing -0,38 %
Der US Tech 100 steht bei 23.557,61 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.
Top-Werte: Atlassian Registered (A) +3,63 %, Workday (A) +2,76 %, Airbnb Registered (A) +2,71 %, Diamondback Energy +2,66 %, Lululemon Athletica +2,39 %
Flop-Werte: PDD Holdings Incorporation (A) (A) -2,34 %, Palantir -2,11 %, Shopify -1,71 %, Booking Holdings -1,59 %, Microchip Technology -1,49 %
Der S&P 500 steht bei 6.481,37 PKT und gewinnt bisher +0,22 %.
Top-Werte: Albemarle +7,46 %, Wynn Resorts +4,09 %, Estee Lauder Companies Registered (A) +3,79 %, CarMax +3,75 %, Waters Corporation +3,17 %
Flop-Werte: J.M. Smucker -5,06 %, SBA Communications Registered (A) -3,75 %, EQT -2,69 %, Kroger -2,54 %, PerkinElmer -2,37 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.