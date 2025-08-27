Börsen Update USA - 27.08. - Dow Jones stark +0,34 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 45.569,98 PKT und steigt um +0,34 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +1,83 %, Salesforce +1,79 %, Caterpillar +1,36 %, Chevron Corporation +1,25 %, IBM +1,24 %

Flop-Werte: Merck & Co -1,03 %, Amgen -0,70 %, Nike (B) -0,67 %, McDonald's -0,41 %, Boeing -0,38 %

Der US Tech 100 steht bei 23.557,61 PKT und gewinnt bisher +0,15 %.

Top-Werte: Atlassian Registered (A) +3,63 %, Workday (A) +2,76 %, Airbnb Registered (A) +2,71 %, Diamondback Energy +2,66 %, Lululemon Athletica +2,39 %

Flop-Werte: PDD Holdings Incorporation (A) (A) -2,34 %, Palantir -2,11 %, Shopify -1,71 %, Booking Holdings -1,59 %, Microchip Technology -1,49 %

Der S&P 500 steht bei 6.481,37 PKT und gewinnt bisher +0,22 %.

Top-Werte: Albemarle +7,46 %, Wynn Resorts +4,09 %, Estee Lauder Companies Registered (A) +3,79 %, CarMax +3,75 %, Waters Corporation +3,17 %

Flop-Werte: J.M. Smucker -5,06 %, SBA Communications Registered (A) -3,75 %, EQT -2,69 %, Kroger -2,54 %, PerkinElmer -2,37 %