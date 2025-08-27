LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie gut behauptet +2,62 % - 27.08.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie. Mit einer Performance von +2,62 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

LVMH ist ein führender Luxusgüterkonzern mit einem diversifizierten Portfolio, das Mode, Lederwaren, Parfums, Kosmetika, Uhren, Schmuck, Weine und Spirituosen umfasst. Das Unternehmen ist weltweit führend im Luxussegment und konkurriert mit Kering, Richemont und Hermès. LVMH's starke Markenidentität und globale Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,05 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie damit um +0,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,64 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton auf -22,80 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,10 % geändert.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,11 % 1 Monat -0,64 % 3 Monate -0,05 % 1 Jahr -28,44 %

Informationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

Es gibt 500 Mio. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktien. Damit ist das Unternehmen 250,87 Mrd.EUR wert.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie jetzt kaufen?

