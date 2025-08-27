Leichte Gewinne vor wichtigem Nvidia-Bericht

    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    • New Yorker Börsen moderat im Plus vor Nvidia-Zahlen.
    • Anleger zurückhaltend, Fokus auf KI-Trend und Rivalität.
    • MongoDB und Kohl's überraschen mit starken Geschäftszahlen.
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den Quartalszahlen von Nvidia bewegen sich die New Yorker Börsen am Mittwoch moderat im Plus. Zwei Stunden vor Schluss blieb die Risikobereitschaft der Anleger allerdings mau. Einige Unternehmen aus den hinteren Börsenreihen sorgten mit Geschäftsberichten für Aufmerksamkeit, die dem Gesamtmarkt jedoch keine klaren Impulse geben konnten.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,30 Prozent auf 45.553 Punkte zu, womit er am eindeutigsten an den positiven Trend aus dem späten Vortagshandel anknüpfte. Der marktbreite S&P 500 stand 0,22 Prozent höher bei 6480 Zählern, während es der technologielastige Nasdaq 100 mit 0,14 Prozent im Plus schaffte. Er stand zuletzt bei 23.559 Punkten.

    Groß ist die Anspannung vor dem, was das weltweit wertvollste Unternehmen Nvidia nach Börsenschluss berichtet und was sich davon für den Megatrend Künstliche Intelligenz ableiten lässt. Dieser ist für die Technologieriesen und viele aufstrebende Unternehmen aus den Vereinigten Staaten von immenser Bedeutung. Anleger achten vor allem auf Signale, ob der KI-Boom anhält und welchen Einfluss die Rivalität zwischen den USA und China auf das Wachstum nimmt.

    "Der Einfluss der Zahlen ist nicht nur auf die gesamte Technologiebranche innerhalb und außerhalb der USA, sondern auch auf alle Börsen dieser Welt enorm", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Dies erkläre die nun spürbare Zurückhaltung. Die Messlatte könne seiner Ansicht nach kaum höher liegen, denn seit dem ersten Zollschock Anfang April hat sich der Nvidia-Kurs verdoppelt. Das erst wenige Tage alte Rekordhoch ist in Reichweite.

    Am Mittwoch wurde bei den Aktien eines anderen Technologie-Unternehmens aus dem Software-Bereich ein Kursfeuerwerk abgebrannt. Bewegt von Geschäftszahlen und einem angehobenen Geschäftsausblick, schnellte der Kurs von MongoDB um 35 Prozent hoch auf das Kursniveau vom Februar. Analyst Brad Sills von der Bank of America sieht den Datenbank-Spezialisten am Wendepunkt mit nachhaltigem Wachstum.

    Eine sehr positive Überraschung gab es außerdem vom Einzelhändler Kohl's , dessen Aktie um 17 Prozent anzog. Die Zahlen waren besser als erwartet ausgefallen und außerdem wartete das Unternehmen mit einer erhöhten Umsatzprognose auf. Anleger sahen darin ein Zeichen, dass das Kaufverhalten der US-Verbraucher bislang nur wenig unter den Zoll- und Inflationsthemen leidet.

    Bei anderen Konsumwerten war die Tendenz jedoch unterschiedlich. Aktien von American Eagle Outfitters legten um 8,4 Prozent zu. Der Modekonzern ist eine Partnerschaft mit dem American-Football-Star Travis Kelce eingegangen. Im Lebensmittelbereich sackten die Aktien von JM Smucker um 5,3 Prozent ab. Die Umsatzentwicklung im ersten Geschäftsquartal war enttäuschend ausgefallen.

    Einen Sprung um 15 Prozent nach oben gab es bei Vir Biotechnology . Das Biotech-Unternehmen wurde von Bank of America zum Kauf empfohlen. Analyst Alec Stranahan begründete dies mit den Chancen mit Mitteln gegen das Hepatitis-D-Virus (HDV), die von Anlegern nicht genug gewürdigt würden. Mit der Aktie bekämen sie das Geschäft mit T-Zell-aktivierenden Antikörpern (TCE) fast kostenlos hinzu./tih/he

     

