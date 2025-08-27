    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Bessent will mehrere Kandidaten für Fed-Chefposten finden

    • Bessent präsentiert Trump Kandidaten für Fed-Chefposten.
    • Gespräche beginnen nächste Woche, 3-4 Vorschläge.
    • Trump fordert Zinssenkungen, kritisiert Powell öffentlich.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Finanzminister Scott Bessent will Präsident Donald Trump mehrere Kandidaten für die Nachfolge des Chefpostens der amerikanischen Notenbank Fed präsentieren. In der kommenden Woche wolle er die Gespräche aufnehmen, sagte er im Gespräch mit dem US-Sender Fox Business - dann sollen dem Präsidenten drei oder vier Kandidaten vorgestellt werden.

    Der neue Vorsitzende der Federal Reserve (Fed) solle jemand sein, "der sich mit Geldpolitik und Regulierungspolitik auskennt und weiß, wie man eine weitläufige Institution wie die Fed leitet", erklärte Bessent weiter.

    Seit Monaten pocht Trump auf Zinssenkungen, bekommt sie von der Notenbank aber nicht. Daher hat er mehrfach die Entlassung des derzeitigen Fed-Chefs Jerome Powell gefordert. Unklar ist, ob der Präsident den Fed-Chef feuern darf. Powells reguläre Amtszeit endet im Mai 2026./ngu/DP/he





