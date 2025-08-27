Hyundai Mobis stellt auf dem CEO Investor Day die zukünftige Wachstumsstrategie vor
Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -
- Am 27. August fand der CEO Investor Day 2025 statt, auf dem das Unternehmen
seine künftige Wachstumsstrategie vorstellte, die auf seiner "New Vision"
basiert, das Paradigma der Mobilität anzuführen.
- Betonung seiner Strategie, den Markt mit führenden Technologien wie
Windschutzscheiben-Displays, SDV-Lösungen und BSA, das die Wärmeübertragung
vollständig blockiert, anzuführen
- Das Unternehmen plant, seine unabhängigen Fähigkeiten im Bereich der
Automobil-Halbleiter (Systeme/Leistung) zu stärken und den Einstieg in den
Markt für Aktuatoren, eine Kernkomponente im Bereich der Robotik, zu
verfolgen.
- Führung eines Gewinn- und Verlustmanagementsystems in allen Phasen von der
Produktentwicklung bis zur Massenproduktion und Ausweitung der Aufträge in
wachstumsstarken Schwellenländern wie China und Indien.
Hyundai Mobis hielt am 27. August seinen CEO Investor Day 2025 ab, an dem
Investoren, Analysten und Rating-Agenturen teilnahmen. Das Unternehmen
präsentierte seine langfristige Wachstumsstrategie im Rahmen der neuen Vision,
das zukünftige Mobilitätsparadigma anzuführen. President und CEO Lee Gyu-suk
erläuterte die strategische Ausrichtung, die auf drei Säulen beruht: Stärkung
der technologischen Wettbewerbsfähigkeit, Verbesserung der Rentabilität und
Erweiterung des weltweiten Kundenstamms.
- Hyundai Mobis baut derzeit eine Reihe von Spitzentechnologien auf, darunter
Windschutzscheiben-Displays und SDV-Lösungen.
Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf fortschrittliche Technologien in
Schlüsselbereichen der zukünftigen Mobilität - Elektrifizierung, Elektronik,
Halbleiter und Robotik. Eine herausragende Innovation ist das
Windschutzscheiben-Display der nächsten Generation, das mit Hilfe einer
holografischen optischen Folie die Windschutzscheibe in einen transparenten
Bildschirm verwandelt. Diese Technologie, die erstmals auf der CES 2025
vorgestellt wurde, wird gemeinsam mit dem deutschen Optikunternehmen ZEISS
entwickelt und soll um 2029 auf den Markt kommen.
Im Bereich der softwaredefinierten Fahrzeuge (SDV) entwickelt Hyundai Mobis eine
standardisierte Plattform auf der Grundlage seiner fortschrittlichen
E/E-Architektur, die eine softwarebasierte Steuerung für verschiedene
Fahrzeugtypen ermöglicht. Die Kommerzialisierung in vollem Umfang ist nach 2028
geplant, nachdem die Plattform entwickelt und das Fahrzeug vorgeführt wurde.
Im Bereich der Elektrifizierung verbessert das Unternehmen die
Batteriesicherheit durch Systeme, die die Wärmeübertragung zwischen den Zellen
mit feuerfesten Materialien blockieren, sowie durch ein automatisches
