    Hyundai Mobis stellt auf dem CEO Investor Day die zukünftige Wachstumsstrategie vor

    Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -

    - Am 27. August fand der CEO Investor Day 2025 statt, auf dem das Unternehmen
    seine künftige Wachstumsstrategie vorstellte, die auf seiner "New Vision"
    basiert, das Paradigma der Mobilität anzuführen.
    - Betonung seiner Strategie, den Markt mit führenden Technologien wie
    Windschutzscheiben-Displays, SDV-Lösungen und BSA, das die Wärmeübertragung
    vollständig blockiert, anzuführen
    - Das Unternehmen plant, seine unabhängigen Fähigkeiten im Bereich der
    Automobil-Halbleiter (Systeme/Leistung) zu stärken und den Einstieg in den
    Markt für Aktuatoren, eine Kernkomponente im Bereich der Robotik, zu
    verfolgen.
    - Führung eines Gewinn- und Verlustmanagementsystems in allen Phasen von der
    Produktentwicklung bis zur Massenproduktion und Ausweitung der Aufträge in
    wachstumsstarken Schwellenländern wie China und Indien.

    Hyundai Mobis hielt am 27. August seinen CEO Investor Day 2025 ab, an dem
    Investoren, Analysten und Rating-Agenturen teilnahmen. Das Unternehmen
    präsentierte seine langfristige Wachstumsstrategie im Rahmen der neuen Vision,
    das zukünftige Mobilitätsparadigma anzuführen. President und CEO Lee Gyu-suk
    erläuterte die strategische Ausrichtung, die auf drei Säulen beruht: Stärkung
    der technologischen Wettbewerbsfähigkeit, Verbesserung der Rentabilität und
    Erweiterung des weltweiten Kundenstamms.

    - Hyundai Mobis baut derzeit eine Reihe von Spitzentechnologien auf, darunter
    Windschutzscheiben-Displays und SDV-Lösungen.

    Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf fortschrittliche Technologien in
    Schlüsselbereichen der zukünftigen Mobilität - Elektrifizierung, Elektronik,
    Halbleiter und Robotik. Eine herausragende Innovation ist das
    Windschutzscheiben-Display der nächsten Generation, das mit Hilfe einer
    holografischen optischen Folie die Windschutzscheibe in einen transparenten
    Bildschirm verwandelt. Diese Technologie, die erstmals auf der CES 2025
    vorgestellt wurde, wird gemeinsam mit dem deutschen Optikunternehmen ZEISS
    entwickelt und soll um 2029 auf den Markt kommen.

    Im Bereich der softwaredefinierten Fahrzeuge (SDV) entwickelt Hyundai Mobis eine
    standardisierte Plattform auf der Grundlage seiner fortschrittlichen
    E/E-Architektur, die eine softwarebasierte Steuerung für verschiedene
    Fahrzeugtypen ermöglicht. Die Kommerzialisierung in vollem Umfang ist nach 2028
    geplant, nachdem die Plattform entwickelt und das Fahrzeug vorgeführt wurde.

    Im Bereich der Elektrifizierung verbessert das Unternehmen die
    Batteriesicherheit durch Systeme, die die Wärmeübertragung zwischen den Zellen
    mit feuerfesten Materialien blockieren, sowie durch ein automatisches
