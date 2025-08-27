CHALK RIVER, Ontario, 27. August 2025 /PRNewswire/ -- Fusion Fuel Cycles Inc. (FFC), ein Joint Venture zwischen Canadian Nuclear Laboratories und Kyoto Fusioneering, freut sich bekannt zu geben, dass es kürzlich eine Vereinbarung mit General Atomics (GA) getroffen hat, um eine strategische Investition in Höhe von 20 Millionen US-Dollar über zehn Jahre in das UNITY-2-Projekt abzuschließen. Diese Vereinbarung markiert eine Zusammenarbeit zwischen zwei weltweit führenden Organisationen im Bereich der Fusionstechnologie und wird die Umsetzung des Vorzeigeprojekts der FFC, der „Unique Integrated Testing Facility" (UNITY-2), beschleunigen, die der weltweit erste vollständig integrierte Fusionsbrennstoffkreislauf sein wird.

Der Brennstoffkreislauf ist ein wesentlicher Bestandteil jedes vorgeschlagenen kommerziellen Fusionskraftwerks – die Erzeugung, Gewinnung, Entnahme und Wiederverwertung des wertvollen Tritiums, das für die Fusionsreaktionen benötigt wird, ist die einzige Möglichkeit, das Versprechen der Fusion zu erfüllen, unbegrenzt saubere Energie zu erzeugen. Die Mission von FFC besteht darin, diese Technologielücke für Fusionsentwickler zu schließen, und das Unternehmen ist davon überzeugt, dass dies am besten mit dem UNITY-2-System erreicht werden kann.

UNITY-2 wird als Testplattform für Mitglieder der Fusionsindustrie dienen, um die Leistungsfähigkeit ihrer Komponenten und Technologien zu demonstrieren und den Technologiereifegrad „TRL" dieser Systeme rasch in Richtung einer kommerziellen Nutzung voranzutreiben. Die Investition von GA wird es ihnen ermöglichen, die Anlage zur Weiterentwicklung ihrer Fusionskomponenten zu nutzen. Yuhei Nozoe, Co-CEO von FFC, merkte an: „Diese Investition von GA verdeutlicht den Wert, den UNITY-2 für Unternehmen im Bereich der Fusionstechnologie haben kann: Nur durch Tests unter realistischen Fusionsbedingungen können die Risiken von Brennstoffkreislaufkomponenten wirklich minimiert werden. Jeder, der ernsthaft daran interessiert ist, in den nächsten Jahrzehnten die kommerzielle Fusion zu verwirklichen, erkennt die Bedeutung von Einrichtungen wie UNITY-2, um über Modellierungen und Studien auf dem Papier hinauszugehen und die tatsächliche Leistungsfähigkeit zu ermitteln."