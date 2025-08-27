STRATEC Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 27.08.2025

Einen starken Börsentag erlebt die STRATEC Aktie. Sie steigt um +4,06 % auf 26,90€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

STRATEC ist ein führender Anbieter von automatisierten Lösungen für die In-vitro-Diagnostik, spezialisiert auf maßgeschneiderte Analysegeräte und Software. Mit starker Marktstellung in der Laborautomatisierung konkurriert es mit Branchengrößen wie Roche und Siemens. Einzigartig sind die kundenspezifischen Lösungen und strategischen Partnerschaften.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die STRATEC Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -4,70 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die STRATEC Aktie damit um -4,61 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,23 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von STRATEC -13,82 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,62 % geändert.

STRATEC Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,61 % 1 Monat -11,23 % 3 Monate -4,70 % 1 Jahr -40,28 %

Informationen zur STRATEC Aktie

Es gibt 12 Mio. STRATEC Aktien. Damit ist das Unternehmen 327,65 Mio.EUR wert.

An den Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes Verluste hinnehmen müssen, zeigen sich die US-amerikanischen Märkte in besserer Verfassung und verzeichnen leichte Gewinne.

Der Diagnostikkonzern Stratec hat eine neue Führung für das Finanzressort gefunden. Tanja Bücherl werde zum ersten November in den Stratec-Vorstand berufen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Birkenfeld mit. Sie folgt auf Oliver Albrecht, der …

'Bild': Rheinmetall will Lürssen-Militärwerft übernehmen DÜSSELDORF - Der Rüstungskonzern Rheinmetall streckt seine Fühler offenbar in den Marineschiffbau aus. Wie die "Bild" am Mittwoch unter Berufung auf Branchenkreise berichtet, wollen die …

STRATEC Aktie jetzt kaufen?

Ob die STRATEC Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur STRATEC Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.