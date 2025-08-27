Delivery Hero senkt 2025-Prognose: Wechselkursverluste belasten!

Delivery Hero SE hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 aktualisiert, um Wechselkursverluste zu berücksichtigen.

Das bereinigte EBITDA wird nun auf 900-940 Mio. EUR geschätzt, im Vergleich zu zuvor 975-1.025 Mio. EUR.

Der Free Cash Flow wird auf über 120 Mio. EUR geschätzt, gegenüber einer vorherigen Prognose von über 200 Mio. EUR.

Der Bruttowarenwert (GMV) soll um 8-10 % im Jahresvergleich wachsen, was der vorherigen Prognose entspricht.

Der Gesamtumsatz der Segmente wird um 22-24 % gegenüber dem Vorjahr steigen, im Vergleich zu einer vorherigen Schätzung von 17-19 %.

Wechselkursverluste von ca. 110 Mio. EUR beim EBITDA und 80 Mio. EUR beim Free Cash Flow haben die Prognoseanpassungen beeinflusst.

Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2025 & Q2 2025 Trading Update, bei Delivery Hero ist am 28.08.2025.

Der Kurs von Delivery Hero lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,34 % im Minus.

16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,190EUR das entspricht einem Minus von -0,04 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.551,21PKT (-1,25 %).





