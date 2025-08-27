Delivery Hero senkt 2025-Prognose: Wechselkursverluste belasten!
Delivery Hero SE passt seine Prognosen für 2025 an und reagiert auf Wechselkursverluste, die die finanziellen Erwartungen beeinflussen.
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
- Delivery Hero SE hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 aktualisiert, um Wechselkursverluste zu berücksichtigen.
- Das bereinigte EBITDA wird nun auf 900-940 Mio. EUR geschätzt, im Vergleich zu zuvor 975-1.025 Mio. EUR.
- Der Free Cash Flow wird auf über 120 Mio. EUR geschätzt, gegenüber einer vorherigen Prognose von über 200 Mio. EUR.
- Der Bruttowarenwert (GMV) soll um 8-10 % im Jahresvergleich wachsen, was der vorherigen Prognose entspricht.
- Der Gesamtumsatz der Segmente wird um 22-24 % gegenüber dem Vorjahr steigen, im Vergleich zu einer vorherigen Schätzung von 17-19 %.
- Wechselkursverluste von ca. 110 Mio. EUR beim EBITDA und 80 Mio. EUR beim Free Cash Flow haben die Prognoseanpassungen beeinflusst.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2025 & Q2 2025 Trading Update, bei Delivery Hero ist am 28.08.2025.
Der Kurs von Delivery Hero lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,200EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,34 % im
Minus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 23,190EUR das entspricht einem Minus von -0,04 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.551,21PKT (-1,25 %).
-6,16 %
+4,68 %
-11,74 %
-1,56 %
-0,12 %
-40,75 %
-73,91 %
-19,90 %
ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4
