Sigenergy feiert Richtfest des neuen Smart Manufacturing Hub

Als einer der wichtigsten Produktionsstandorte von Sigenergy spielt das Nantong Smart Manufacturing Hub eine zentrale Rolle in der Globalisierungsstrategie des Unternehmens. Es wird die groß angelegte Lieferung von Wechselrichtern, Energiespeichersystemen für Haushalte und gewerbliche Kunden (PACK) und Energie-Gateways unterstützen. Nach ihrer Fertigstellung soll die Anlage jährlich mehr als 300.000 Einheiten produzieren und so die wachsende weltweite Nachfrage befriedigen.

NANTONG, China, 27. August 2025 /PRNewswire/ -- Sigenergy hat heute das Richtfest seines intelligenten Produktionszentrums in Nantong, Jiangsu, China, bekannt gegeben und damit einen wichtigen Meilenstein in der globalen Produktionserweiterung des Unternehmens gesetzt. Nach dem ersten Spatenstich Anfang des Jahres hat das Projekt eine weitere wichtige Etappe auf dem Weg zur Produktion erreicht, wodurch die Anlage der Betriebsbereitschaft näher kommt.

Die Anlage erstreckt sich über eine Fläche von rund 7,67 Hektar (115.000 m²) und hat ein Investitionsvolumen von rund 70 Millionen USD. Es wird moderne Produktionshallen, ein Forschungs- und Entwicklungs- sowie ein Designzentrum, Lagerhallen, ein umfassendes Bürogebäude und eine unterstützende Infrastruktur umfassen. Das als intelligente Fabrik der nächsten Generation konzipierte Zentrum in Nantong integriert Produktion, Forschung und Entwicklung, Logistik und Betriebsabläufe in Übereinstimmung mit den weltweit besten Praktiken. Es wird Maßstäbe in der intelligenten und digitalen Fertigung setzen, indem es ein vollständig digitalisiertes, geschlossenes Kreislaufsystem und einen Rahmen für die Rückverfolgbarkeit der Qualität über den gesamten Lebenszyklus hinweg in der Lieferkette, der Produktion und der Logistik einführt und so sicherstellt, dass jeder Prozess sichtbar, nachvollziehbar und kontrollierbar ist.

Sigenergy treibt sowohl die Kapazitätserweiterung als auch die Produktinnovation weiter voran. Das Portfolio des Unternehmens umfasst das weltweit erste 5-in-1-Solarspeicher-Ladesystem (SigenStor), fortschrittliche Solarstromspeicherlösungen für gewerbliche und industrielle Anwendungen sowie eine breite Palette von Hybridwechselrichtern und Mikrowechselrichtern für Privathaushalte. Dieses vielfältige Angebot stärkt die Wettbewerbsfähigkeit von Sigenergy im Bereich der dezentralen Solar- und Speichersysteme und hat auf den globalen Märkten bereits viel Zuspruch und positives Feedback erhalten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2759296/Topping_Out_Ceremony_Sigenergy_s_Smart_Manufacturing_Hub_Nantong.jpg

