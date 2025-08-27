UBS belässt Continental auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,44 % und einem Kurs von 75,14 auf Tradegate (27. August 2025, 20:40 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +1,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,67 %.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 15,06 Mrd..

Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -15,01 %/+32,80 % bedeutet.