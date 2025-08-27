ANALYSE-FLASH
UBS belässt Continental auf 'Buy' - Ziel 100 Euro
- UBS belässt Continental auf "Buy" mit 100 Euro Ziel.
- Verkauf der Schlauchleitungssparte vor Q3-Ende.
- Begrenzte finanzielle Auswirkungen auf Barmittelfluss.
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Continental angesichts des Verkaufs der Schlauchleitungssparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Anfang August habe das Management angedeutet, dass der Verkauf vor dem Ende des dritten Quartals erfolgen könnte, schrieb David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die finanziellen Auswirkungen auf den Barmittelfluss begrenzt bleiben. Das Geschäft werde sich aber margensteigernd bei Contitech auswirken./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,44 % und einem Kurs von 75,14 auf Tradegate (27. August 2025, 20:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um +1,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 15,06 Mrd..
Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von -15,01 %/+32,80 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 100 Euro
