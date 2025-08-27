Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 27.08.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.08.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: +3,33 %
Tagesperformance: +3,33 %
Platz 1
Performance 1M: -17,93 %
Performance 1M: -17,93 %
Workday (A)
Tagesperformance: +3,20 %
Tagesperformance: +3,20 %
Platz 2
Performance 1M: -6,93 %
Performance 1M: -6,93 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,97 %
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 3
Performance 1M: +1,02 %
Performance 1M: +1,02 %
Palantir
Tagesperformance: -2,83 %
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 4
Performance 1M: +2,83 %
Performance 1M: +2,83 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 5
Performance 1M: -9,32 %
Performance 1M: -9,32 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +2,29 %
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 6
Performance 1M: -12,34 %
Performance 1M: -12,34 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +2,28 %
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 7
Performance 1M: -11,29 %
Performance 1M: -11,29 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 8
Performance 1M: -12,66 %
Performance 1M: -12,66 %
Intel
Tagesperformance: +2,21 %
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 9
Performance 1M: +19,20 %
Performance 1M: +19,20 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +2,16 %
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 10
Performance 1M: -13,43 %
Performance 1M: -13,43 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 11
Performance 1M: +2,32 %
Performance 1M: +2,32 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte