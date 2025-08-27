Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 27.08.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.08.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Albemarle
Tagesperformance: +8,01 %
Tagesperformance: +8,01 %
Platz 1
Performance 1M: -0,55 %
Performance 1M: -0,55 %
Wynn Resorts
Tagesperformance: +5,39 %
Tagesperformance: +5,39 %
Platz 2
Performance 1M: +9,43 %
Performance 1M: +9,43 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: +4,70 %
Tagesperformance: +4,70 %
Platz 3
Performance 1M: +0,52 %
Performance 1M: +0,52 %
J.M. Smucker
Tagesperformance: -4,32 %
Tagesperformance: -4,32 %
Platz 4
Performance 1M: +2,85 %
Performance 1M: +2,85 %
SBA Communications Registered (A)
Tagesperformance: -4,27 %
Tagesperformance: -4,27 %
Platz 5
Performance 1M: -5,96 %
Performance 1M: -5,96 %
CarMax
Tagesperformance: +4,06 %
Tagesperformance: +4,06 %
Platz 6
Performance 1M: -0,56 %
Performance 1M: -0,56 %
MGM Resorts
Tagesperformance: +3,55 %
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 7
Performance 1M: +1,69 %
Performance 1M: +1,69 %
Waters Corporation
Tagesperformance: +3,22 %
Tagesperformance: +3,22 %
Platz 8
Performance 1M: -1,33 %
Performance 1M: -1,33 %
Workday (A)
Tagesperformance: +3,19 %
Tagesperformance: +3,19 %
Platz 9
Performance 1M: -6,93 %
Performance 1M: -6,93 %
Host Hotels & Resorts
Tagesperformance: +3,10 %
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 10
Performance 1M: +3,55 %
Performance 1M: +3,55 %
Valero Energy
Tagesperformance: +3,01 %
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 11
Performance 1M: +4,64 %
Performance 1M: +4,64 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,98 %
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 12
Performance 1M: +1,02 %
Performance 1M: +1,02 %
Palantir
Tagesperformance: -2,85 %
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 13
Performance 1M: +2,83 %
Performance 1M: +2,83 %
PerkinElmer
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 14
Performance 1M: -11,02 %
Performance 1M: -11,02 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: +2,80 %
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 15
Performance 1M: -2,07 %
Performance 1M: -2,07 %
Marathon Petroleum Corporation
Tagesperformance: +2,79 %
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 16
Performance 1M: +2,05 %
Performance 1M: +2,05 %
Phillips 66
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 17
Performance 1M: +4,93 %
Performance 1M: +4,93 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +2,60 %
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 18
Performance 1M: -9,32 %
Performance 1M: -9,32 %
Huntington Ingalls Industries
Tagesperformance: +2,57 %
Tagesperformance: +2,57 %
Platz 19
Performance 1M: +4,21 %
Performance 1M: +4,21 %
Halliburton
Tagesperformance: +2,55 %
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 20
Performance 1M: -1,35 %
Performance 1M: -1,35 %
Best Buy
Tagesperformance: +2,46 %
Tagesperformance: +2,46 %
Platz 21
Performance 1M: +10,02 %
Performance 1M: +10,02 %
ServiceNow
Tagesperformance: +2,44 %
Tagesperformance: +2,44 %
Platz 22
Performance 1M: -9,41 %
Performance 1M: -9,41 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +2,43 %
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 23
Performance 1M: -11,29 %
Performance 1M: -11,29 %
Schlumberger
Tagesperformance: +2,40 %
Tagesperformance: +2,40 %
Platz 24
Performance 1M: +0,33 %
Performance 1M: +0,33 %
Kroger
Tagesperformance: -2,31 %
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 25
Performance 1M: -2,07 %
Performance 1M: -2,07 %
Rockwell Automation
Tagesperformance: -2,27 %
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 26
Performance 1M: +0,29 %
Performance 1M: +0,29 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -2,09 %
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 27
Performance 1M: +2,32 %
Performance 1M: +2,32 %
EQT
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 28
Performance 1M: +2,48 %
Performance 1M: +2,48 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte