    US-Behörden

    Chinesische Telekom-Hacker in 80 Ländern aktiv

    Für Sie zusammengefasst
    • Chinesische Hackergruppe "Salt Typhoon" aktiv weltweit.
    • FBI informiert 80 Länder über Hackeraktivitäten.
    • Über 1 Million Verbindungsdaten von US-Bürgern erbeutet.

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die mutmaßlich chinesischen Hacker, die Telekommunikations-Anbieter in den USA ausspähten, greifen rund um die Welt an. Die US-Bundespolizei FBI informierte im Zuge mindestens 80 Länder, in denen Aktivität der Gruppe "Salt Typhoon" festgestellt worden sei. Eine ausführliche Beschreibung der Vorgehensweise der Hacker samt technischer Details soll nun helfen, Angriffe zu entdecken und Netzwerke abzusichern.

    US-Behörden veröffentlichten die Analyse gemeinsam mit internationalen Partnern. Dazu gehören auch deutsche Geheimdienste und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Aus den Angaben ging nicht hervor, ob die Hacker auch in Deutschland aktiv waren. Ausdrücklich erwähnt wurden Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland.

    Mehr als eine Million Verbindungsdaten

    Der Hackerangriff auf die US-Telekommunikationsfirmen war im vergangenen Jahr bekanntgeworden. Dadurch seien chinesische Geheimdienste unter anderem potenziell in der Lage gewesen, private Kommunikation von US-Bürgern auszuspähen und sie rund um die Welt zu orten, sagte FBI-Cybersicherheitschef Brett Leatherman dem "Wall Street Journal". Nach FBI-Erkenntnissen erbeuteten die Angreifer mehr als eine Million Verbindungs-Datensätze und nahmen Anrufe und SMS von mehr als 100 Amerikanern ins Visier.

    Die US-Behörden gehen davon aus, dass die Aktivität der Hacker in den Netzen inzwischen eingedämmt wurde. Zunächst hatte es geheißen, man könne nicht sicher sein, ob ihr Zugang gekappt werden konnte.

    Die chinesische Regierung wies im vergangenen Jahr alle Vorwürfe zurück./so/DP/he






    dpa-AFX
