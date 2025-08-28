    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCrowdStrike Holdings Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu CrowdStrike Holdings Registered (A)

    Diese Kursverluste tun weh

    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    CrowdStrike verfehlt Erwartungen, Aktie bricht ein

    Das Cybersecurity-Unternehmen CrowdStrike hat die Erwartungen des Marktes nicht vollständig erfüllen können. Jetzt wird die Aktie Opfer ihrer hohen Bewertung.

    Für Sie zusammengefasst
    Diese Kursverluste tun weh - CrowdStrike verfehlt Erwartungen, Aktie bricht ein
    Foto: Hans Lucas | Jean-Marc Barrere - picture alliance

    CrowdStrike: Hier könnte nach den Zahlen ebenfalls die Luft raus sein

    Die Cybersecurity-Branche könnte nach Fortinet vor dem nächsten Absturz eines ihrer Mitglieder stehen. Das von Anlegerinnen und Anlegern im wahrsten Sinne des Wortes hochgehandelte Unternehmen CrowdStrike verpasste es, den Markt mit seinen Zahlen zu überzeugen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu CrowdStrike Holdings Inc!
    Long
    383,11€
    Basispreis
    4,67
    Ask
    × 7,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    470,11€
    Basispreis
    4,90
    Ask
    × 7,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zwar fiel das Ergebnis im abgelaufenen Quartal noch zur Zufriedenheit der Investoren aus, doch die Prognose war angesichts der hohen Unternehmensbewertung schlicht zu schwach, um für weitere Impulse zur Oberseite zu sorgen. Das führte in der Nachbörse zu heftigen Gewinnmitnahmen.

    Weiter deutlich zweistelliges Umsatzwachstum, aber Nettoverluste

    Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 21,4 Prozent auf 1,17 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen um 20 Millionen US-Dollar geschlagen werden. Besonders erfreulich war der Anstieg der jährlich wiederkehrenden Erlöse (AAR), die auf 221 Millionen US-Dollar und damit ein neues Rekordniveau kletterten. AAR sind für Software- und Clouddienstleister besonders wichtig, da sie für eine besonders große finanzielle Sichtbarkeit und zuverlässige Cashflows sorgen.

    Der bereinigte Gewinn pro Aktie fiel mit 0,93 US-Dollar um 10 Cent besser aus als erwartet. Angesichts hoher Aktienvergütungen fiel der Gewinn ohne Bereinigungen (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) aber deutlich geringer aus. Hier verzeichnete CrowdStrike einen Fehlbetrag von 0,31 US-Dollar je Anteilsschein.

    Insgesamt lag der auf die Anteilseigner entfallende Nettoertrag bei -77,7 Millionen US-Dollar. Im Jahr zuvor hatte das Unternehmen trotz geringerer Erlöse noch profitabel gewirtschaftet und einen Nettogewinn in Höhe von 47,0 Millionen US-Dollar erzielt. Der Grund ist ein Kostenanstieg quer durch alle Unternehmensbereiche.

    Prognose trotz Anhebung durchwachsen

    Seine Gewinnprognose hat der Konzern geringfügig angepasst und nach oben korrigiert. Nach einer Midpoint-Guidance von 3,50 US-Dollar erwartet CrowdStrike nun einen bereinigten Gewinn von 3,66 US-Dollar pro Aktie. Die Erlöse sollen zwischen 4,75 und 4,81 Milliarden US-Dollar liegen. Damit legte das Unternehmen eine Schätzung unter der Markterwartung vor.

    Auch die Guidance für das kommende Quartal fiel durchwachsen aus. Die Umsatzschätzung von 1,215 Milliarden US-Dollar (Midpoint-Guidance) lag geringfügig unter den Erwartungen, die Schätzung für den bereinigten Gewinn (0,94 US-Dollar pro Aktie) jedoch knapp darüber.

    Außerdem gab das Unternehmen den Kauf von Onum, einem Telemetrie-Spezialisten bekannt. Zum Kaufpreis wollte sich CrowdStrike (bislang) jedoch nicht äußern.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)

    +1,20 %
    -2,27 %
    -13,59 %
    -12,21 %
    +55,73 %
    +112,80 %
    +246,68 %
    +628,64 %
    ISIN:US22788C1053WKN:A2PK2R

    Aktie nachbörslich volatil, am Ende mit Verlusten

    Das Quartalsergebnis sorgte nicht nur für gemischte Gefühle, sondern auch eine nachbörsliche Berg- und Talfahrt. Verloren die Anteile zunächst mehr als 7,0 Prozent an Wert, wechselten sie zeitweise das Vorzeichen, ehe die Gewinnmitnahmen von Neuem begannen und die Aktie ein Minus von 2,6 Prozent verzeichnete (Stand: 23:50 Uhr MESZ).

    Gegenüber dem Stand vor einem Jahr liegt das Plus aber noch immer bei beachtlichen 60 Prozent. Das genügt sogar, KI-Überflieger Nvidia zu schlagen, der am Mittwochabend ebenfalls Einblicke in sein Geschäftsergebnis gewährte.

    Fazit: Diese Zahlen rechtfertigen die hohe Bewertung nicht

    Eine Folge der fortgesetzten Kursgewinne ist eine hohe Bewertung. Auf Basis der managementeigenen Gewinnschätzung steht für 2025 bereits ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 112,4 zu Buche. Für 2026 veranschlagen Analystinnen und Analysten ein KGV von 88,9.

    Das ist weder im Verhältnis zum Rest der Branche noch nach grundsätzlichen Bewertungskriterien eine attraktive Bewertung. Selbst bei wachstumsbezogenen Kennziffern wie dem Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis hat CrowdStrike weder bestehenden noch neuen Anlegerinnen und Anlegern etwas zu bieten. Daher könnte der am Mittwochabend vorgelegte Quartalsbericht der Auslöser einer größeren Bewertungskorrektur sein.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Diese Kursverluste tun weh CrowdStrike verfehlt Erwartungen, Aktie bricht ein Das Cybersecurity-Unternehmen CrowdStrike hat die Erwartungen des Marktes nicht vollständig erfüllen können. Jetzt wird die Aktie Opfer ihrer hohen Bewertung.