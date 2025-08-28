CrowdStrike verfehlt Erwartungen, Aktie bricht nachbörslich ein

Die Cybersecurity-Branche könnte nach Fortinet vor dem nächsten Absturz eines ihrer Mitglieder stehen. Das von Anlegerinnen und Anlegern im wahrsten Sinne des Wortes hochgehandelte Unternehmen CrowdStrike verpasste es, den Markt mit seinen Zahlen zu überzeugen.

CrowdStrike: Hier könnte nach den Zahlen ebenfalls die Luft raus sein

Zwar fiel das Ergebnis im abgelaufenen Quartal noch zur Zufriedenheit der Investoren aus, doch die Prognose war angesichts der hohen Unternehmensbewertung schlicht zu schwach, um für weitere Impulse zur Oberseite zu sorgen. Das führte in der Nachbörse zu heftigen Gewinnmitnahmen.

Weiter deutlich zweistelliges Umsatzwachstum, aber Nettoverluste

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 21,4 Prozent auf 1,17 Milliarden US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen um 20 Millionen US-Dollar geschlagen werden. Besonders erfreulich war der Anstieg der jährlich wiederkehrenden Erlöse (AAR), die auf 221 Millionen US-Dollar und damit ein neues Rekordniveau kletterten. AAR sind für Software- und Clouddienstleister besonders wichtig, da sie für eine besonders große finanzielle Sichtbarkeit und zuverlässige Cashflows sorgen.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie fiel mit 0,93 US-Dollar um 10 Cent besser aus als erwartet. Angesichts hoher Aktienvergütungen fiel der Gewinn ohne Bereinigungen (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) aber deutlich geringer aus. Hier verzeichnete CrowdStrike einen Fehlbetrag von 0,31 US-Dollar je Anteilsschein.

Insgesamt lag der auf die Anteilseigner entfallende Nettoertrag bei -77,7 Millionen US-Dollar. Im Jahr zuvor hatte das Unternehmen trotz geringerer Erlöse noch profitabel gewirtschaftet und einen Nettogewinn in Höhe von 47,0 Millionen US-Dollar erzielt. Der Grund ist ein Kostenanstieg quer durch alle Unternehmensbereiche.

Prognose trotz Anhebung durchwachsen

Seine Gewinnprognose hat der Konzern geringfügig angepasst und nach oben korrigiert. Nach einer Midpoint-Guidance von 3,50 US-Dollar erwartet CrowdStrike nun einen bereinigten Gewinn von 3,66 US-Dollar pro Aktie. Die Erlöse sollen zwischen 4,75 und 4,81 Milliarden US-Dollar liegen. Damit legte das Unternehmen eine Schätzung unter der Markterwartung vor.

Auch die Guidance für das kommende Quartal fiel durchwachsen aus. Die Umsatzschätzung von 1,215 Milliarden US-Dollar (Midpoint-Guidance) lag geringfügig unter den Erwartungen, die Schätzung für den bereinigten Gewinn (0,94 US-Dollar pro Aktie) jedoch knapp darüber.

Außerdem gab das Unternehmen den Kauf von Onum, einem Telemetrie-Spezialisten bekannt. Zum Kaufpreis wollte sich CrowdStrike (bislang) jedoch nicht äußern.

Aktie nachbörslich volatil, am Ende mit Verlusten

Das Quartalsergebnis sorgte nicht nur für gemischte Gefühle, sondern auch eine nachbörsliche Berg- und Talfahrt. Verloren die Anteile zunächst mehr als 7,0 Prozent an Wert, wechselten sie zeitweise das Vorzeichen, ehe die Gewinnmitnahmen von Neuem begannen und die Aktie ein Minus von 2,6 Prozent verzeichnete (Stand: 23:50 Uhr MESZ).

Gegenüber dem Stand vor einem Jahr liegt das Plus aber noch immer bei beachtlichen 60 Prozent. Das genügt sogar, KI-Überflieger Nvidia zu schlagen, der am Mittwochabend ebenfalls Einblicke in sein Geschäftsergebnis gewährte.

Fazit: Diese Zahlen rechtfertigen die hohe Bewertung nicht

Eine Folge der fortgesetzten Kursgewinne ist eine hohe Bewertung. Auf Basis der managementeigenen Gewinnschätzung steht für 2025 bereits ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 112,4 zu Buche. Für 2026 veranschlagen Analystinnen und Analysten ein KGV von 88,9.

Das ist weder im Verhältnis zum Rest der Branche noch nach grundsätzlichen Bewertungskriterien eine attraktive Bewertung. Selbst bei wachstumsbezogenen Kennziffern wie dem Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis hat CrowdStrike weder bestehenden noch neuen Anlegerinnen und Anlegern etwas zu bieten. Daher könnte der am Mittwochabend vorgelegte Quartalsbericht der Auslöser einer größeren Bewertungskorrektur sein.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,97 % und einem Kurs von 374,1EUR auf Tradegate (28. August 2025, 17:07 Uhr) gehandelt.