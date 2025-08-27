Delivery Hero rechnet wegen Wechselkursentwicklung mit weniger Gewinn als bisher

Beim Free Cash Flow erwartet das Unternehmen nun mehr als 120 Millionen Euro statt bisher mehr als 200 Millionen Euro. Die Wechselkursverluste betragen 80 Millionen Euro.

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenlieferdienst Delivery Hero muss im laufenden Jahr beim Gewinn wegen ungünstiger Wechselkurseffekte wohl kleinere Brötchen backen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde nun bei 900 bis 940 Millionen Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Zuvor war Delivery Hero von 975 bis 1.025 Millionen Euro ausgegangen. Hintergrund der Prognosesenkung seien Wechselkursverluste in Höhe von 110 Millionen Euro.

Beim Gesamtumsatz der Segmente wird Delivery Hero hingegen optimistischer. Hier sei nun mit einem Wachstum von 22 bis 24 statt bisher 17 bis 19 Prozent zu rechnen. Im zweiten Quartal hatte es bei 27 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum gelegen. Hintergrund sei ein stärkeres Wachstum in mehreren Märkten und der beschleunigte Ausbau des eigenen Liefernetzwerks in Südkorea gewesen.

Das Wachstum des Bruttowarenwerts soll auf vergleichbarer Basis am oberen Ende der bekannten Spanne von acht bis zehn Prozent liegen. Die Aktie von Delivery Hero gab im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate in ersten Reaktionen um ein Prozent nach./he/tih

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,76 % und einem Kurs von 23,09 auf Tradegate (27. August 2025, 21:37 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +4,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,74 %. Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,77 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +52,51 %/+69,93 % bedeutet.



