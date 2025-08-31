Nach Nvidia muss es jetzt Broadcom richten! Außerdem: Figma, Zscaler & Lululemon

Dienstag, 02. September: Zscaler

Die Anteile von Zscaler gehören mit Kursgewinnen von 55,4 Prozent seit dem Jahreswechsel zum Besten, was die Cybersecurity-Branche 2025 zu bieten hat. Zeitweise geriet die Aktie sogar in Schlagdistanz zu ihren auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie markierten Allzeithochs, ehe eine Korrektur einsetzte. Der Grund für das anhaltend hohe Interesse ist die im Vergleich zu den Mitbewerbern noch immer steile Wachstumskurve. Während sich bei reiferen Mitbewerbern wie Fortinet die Wachstumsraten normalisiert haben, konnte Zscaler in den vergangenen Quartalen noch immer Zuwächse von 20 bis 30 Prozent vorweisen.

Gleichzeitig verbesserte sich die Profitabilität selbst unter Berücksichtigung der hohen Aktienvergütungen deutlich. Schon zuvor überzeugte das Unternehmen vor allem durch eine hohe Cash-Conversion: Bei einem Umsatz von 678,0 Millionen US-Dollar im vergangenen Quartal lieferte Zscaler einen freien Cashflow in Höhe von 123,0 Millionen US-Dollar. Trotz (Cash-unwirksamen) Nettoverlusten sitzt das Unternehmen daher inzwischen auf einem Nettovermögen von knapp 1,8 Milliarden US-Dollar.

Die Bewertung ist inzwischen allerdings sehr weit fortgeschritten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt für das laufende Geschäftsjahr bereits bei knapp 88, auch das Verhältnis aus Unternehmenswert und operativem Ertrag (EV/EBITDA) ist mit 62 aus einer fundamentalen Perspektive nicht mehr attraktiv. Trotz hoher Cash-Conversion liegt auch das Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 51,5 und damit weit über dem Branchendurchschnitt. Soll die steile Aktienkursentwicklung anhalten, müssen also Blockbuster-Zahlen her.

Am Markt erwartet wird ein Umsatz von 707,1 Millionen US-Dollar nach 592,9 Millionen US-Dollar im Jahr zuvor. Aufgrund gestiegener Kosten wird beim Ertrag mit einem Rückgang gerechnet. Dieser soll von 0,88 US-Dollar pro Aktie (auf bereinigter Basis) auf 0,80 US-Dollar zurückgehen. Unter Berücksichtigung von Aktienvergütungen und anderen Einmalaufwendungen wird mit einem Fehlbetrag von -0,09 US-Dollar je Anteil gerechnet. Bleibt das Unternehmen Cashflow-positiv dürften Anlegerinnen und Anleger hierüber wegsehen können.

Für die Aktie ist eine Kursbewegung von ± 10,4 Prozent zu erwarten. Über die Richtung sind Optionshändlerinnen und -händler geteilter Meinung: 50,8 Prozent der am kommenden Freitag verfallenden Kontrakte liegen auf der Call-Seite denen einen Put-Anteil von 49,2 Prozent gegenübersteht. In den vergangenen beiden Quartalen ging es für die Aktie nach oben, die beiden Male zuvor jedoch nach unten.

Mittwoch, 03. September: Salesforce

Eine aufsehenerregende Studie von Melius Research sorgte vor einigen Wochen für Verunsicherung innerhalb der Software-Branche. Die Expertinnen und Experten sagten dem Geschäftsmodell von cloudbasierten Software-Anbietern strukturelle Herausforderungen durch KI-Agenten voraus.

Die Gefahr: Speziell trainierte KI-Modelle könnten weniger komplexe, üblicherweise von Menschen ausgeführte Aufgaben übernehmen. Dazu gehört beispielsweise das Kundenbeziehungsmanagement. Einer der weltweit größten Anbieter hierfür ist Salesforce. Dementsprechend schwach entwickelte sich die Aktie im August, einem für den Gesamtmarkt in diesem Jahr überraschend starken Monat.

Ohnehin schauen Anlegerinnen und Anleger von Salesforce dem Rest der KI- und Softwarebranche schon länger hinterher. Dem Unternehmen will es partout nicht gelingen, KI-Features zu monetarisieren oder wenigstens zu internen Effizienzverbesserungen einzusetzen. Die magere Bilanz der Aktie in den vergangenen 12 Monaten: Ein Minus von 1,7 Prozent. In den zurückliegenden Quartalen war die einst steile Wachstumskurve immer weiter abgeflacht. Im vergangenen Vierteljahr lag das Umsatzwachstum gerade mal bei 7,6 Prozent.

Für die zurückliegenden drei Monaten ist am Markt eine geringfügige Wachstumsbeschleunigung und ein Anstieg der Erlöse auf 10,14 Milliarden US-Dollar erwartet, ein Plus von 8,7 Prozent. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll mit 2,78 US-Dollar um 18 Cent höher liegen als im vergangenen Jahr.

Am Optionsmarkt wird nicht damit gerechnet, dass Salesforce von der Zahlenvorlage profitieren und die Underperformance verringern kann. Die Pessimisten sind angesichts einer Put-Quote von 54,2 Prozent im Vorteil, während auf Call-Optionen 45,8 Prozent der Kontrakte entfallen. Für die Aktie ist mit einer Kursreaktion von bis zu 8,0 Prozent zu rechnen.

Mittwoch, 03. September: Figma

Circle Internet, Ambiq, Bullish – der neuerliche IPO-Hype hatte in diesem Jahr bereits viele Gesichter. Dazu gehört auch der Spezialsoftware-Entwickler Figma, der mit Rivale Adobe konkurriert – und eigentlich von Adobe hätte übernommen werden sollen, wenn nicht die Europäische Kommission dazwischen gefunkt hätte.

Nach einem fulminanten Start an die Börse – gegenüber dem Ausgabepreis hat sich die Aktie rasch vervielfacht – beträgt die Marktkapitalisierung von Figma mit 34,1 Milliarden US-Dollar rund ein Fünftel der von Adobe, bei allerdings gleichzeitig sehr viel niedrigeren Erlösen und Gewinnen. Der Hype um die Aktie wird am Mittwoch also einem harten Realitätscheck unterzogen.

Von Analystinnen und Analysten ist ein Umsatz von 248,7 Millionen US-Dollar erwartet, der Gewinn pro Aktie soll auf bereinigter Basis bei 0,08 US-Dollar und ohne Berücksichtigung von Bereinigungen bei 0,11 US-Dollar liegen. Im Vorquartal hatte das Unternehmen Erlöse in Höhe von 228,2 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 44,9 Millionen US-Dollar erzielt, wobei es auch zu hohen Einmaleffekten gekommen war. Ein Augenmerk werden Investoren außerdem auf die jährlich wiederkehrenden Umsätze (AAR) legen. Sollte sich hier früh ein positiver Trend abzeichnen, wäre das ein Pluspunkt für die Aktie und ihre gegenwärtig hohe Bewertung.

Angesichts der bisher großen Volatilität der Aktie fällt die für Mittwoch eingepreiste Kursreaktion von ±11,5 Prozent überschaubar aus – das bietet Gelegenheit für Überraschungen! Vor dem Hintergrund der hohen Unternehmensbewertung überwiegen die Wetten auf fallende Kurse: Der Put-Anteil der am Freitag verfallenden Optionen liegt bei 56,2 Prozent.

Donnerstag, 04. September: Broadcom

Nachdem Nvidia und Marvell mit ihren in der vergangenen Woche vorgelegten Quartalszahlen nicht zu überzeugen wussten, muss innerhalb der Branche nun Broadcom für Wiedergutmachung sorgen. Andernfalls könnten die Zweifel bei Investoren wachsen, ob die gegenwärtig gewährten Unternehmensbewertungen noch gerechtfertigt sind oder nicht.

Hier steht Broadcom sogar stärker in der Pflicht als KI-Überflieger Nvidia, denn die Bewertungsvielfache sind inzwischen höher als beim Mitbewerber. Während Nvidia für das laufende Geschäftsjahr auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 39,0 kommt, legen Anlegerinnen und Anleger für Broadcom das 45,3-Fache der erwarteten Gewinne auf den Tisch. Auch bei anderen Kennziffern schneidet Broadcom noch schlechter ab als das ohnehin schon hoch bewertete Nvidia.

Ohne Blockbuster-Zahlen und einen Ausblick, der anders als jener von Nvidia ohne Makel ist, dürfte der Aktie eine scharfe Bewertungskorrektur drohen. Am Markt gefordert sind Erlöse von 15,82 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahresquartal einen Anstieg um 21,0 Prozent bedeuten würde. Der bereinigte Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) wird auf 1,66 US-Dollar geschätzt. Im Vorjahresquartal hatte Broadcom 1,24 US-Dollar erzielt.

Mit Spannung wird auch die Kundenverteilung erwartet: Sollte sich abzeichnen, dass Unternehmen, die bislang auf KI-Beschleuniger von Nvidia gesetzt haben, vermehrt auf nach eigenem Wunsch von Broadcom entwickelten Lösungen setzen, könnte das innerhalb der Branche zu tektonischen Verschiebungen hin zu ASIC-Entwicklern führen.

Eine knappe Mehrheit der Händlerinnen und Händler am Optionsmarkt wettet auf einen Kursanstieg nach den Zahlen. Einem Call-Anteil von 50,9 Prozent stehen 49,1 Prozent an Put-Kontrakten gegenüber. Für die Aktie ist mit einer Kursreaktion von bis zu 7,2 Prozent zu rechnen.

Donnerstag, 04. September: Lululemon

Bekleidungs- und Sportartikelhersteller leiden unter der Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump. Ein Faktor der hohen Ertragsstärke von Unternehmen wie Adidas, Puma und Nike ist die globale Lieferkette: Produziert wird in Ländern mit niedrigen Kosten, verkauft wird in Hochlohnländern, allen voran der USA. Für dieses Geschäftsmodell sind die Konzerne aber auf den Abbau von Handelshemmnissen angewiesen. Das höchste Zollniveau seit der Weltwirtschaftskrise 1929 ist da kontraproduktiv.

Gleichzeitig sind in den vergangenen Jahren immer neue Wettbewerber in den Markt eingestiegen. Ein lange besonders erfolgreiches Unternehmen war der kanadische Yoga-Spezialist Lululemon, der sein Produktportfolio längst weit darüber hinaus verbreitert hat.

Doch inzwischen häufen sich Beschwerden über einen Rückgang der Produktqualität, während andere Marken gleichzeitig an Popularität gewinnen. Im Rahmen der Spannungen zwischen den USA und Kanada hatte es Lululemon zuletzt vor allem auf dem US-Markt schwer. Die Hoffnungen ruhen daher nun auf dem chinesischen Markt, nachdem die Aktie gegenüber dem Stand vor einem Jahr rund 21,0 Prozent an Wert verloren hat. Gegenüber dem Jahreshoch haben sich die Anteile sogar halbiert. Das zuletzt das Interesse von niemandem geringeren als Michael Burry geweckt.

Am Markt erwartet ist ein Umsatzergebnis in Höhe von 2,55 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Stand vor 12 Monaten einen Anstieg um 7,6 Prozent bedeuten würde. Einen Rückgang wird das Unternehmen hingegen beim Ertrag hinnehmen müssen, hier sind pro Aktie 2,88 US-Dollar veranschlagt nach 3,15 US-Dollar im Jahr zuvor. Spannend dürften vor allem Äußerung des Managements werden, wie teuer die US-Zölle dem Unternehmen zu stehen kommen.

Angesichts der Vielzahl an Unbekannten liegt die eingepreiste Kursreaktion von ±12,3 Prozent weit über dem Durchschnitt der vergangenen Quartale – andererseits war zuletzt 8,9 Prozent eingepreist, die anschließend durch einen Kurseinbruch um 19,8 Prozent in den Schatten gestellt wurden. Nach der schwachen Performance in diesem Jahr sind die Optimisten knapp in der Mehrheit: Der Call-Anteil liegt bei 52,3 Prozent.

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

Stand: Sonntag, 31. August, 12:30 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion