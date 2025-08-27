Delivery Hero Aktie crasht -6,79 % - 27.08.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Delivery Hero Aktie. Sie fällt um -6,79 % auf 22,845€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Delivery Hero Aktionäre einen Verlust von -1,33 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um +3,88 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Delivery Hero auf -9,37 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,16 % geändert.

Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,88 % 1 Monat -11,52 % 3 Monate -1,33 % 1 Jahr -1,33 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 296 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,77 Mrd.EUR wert.

Der Essenlieferdienst Delivery Hero muss im laufenden Jahr beim Gewinn wegen ungünstiger Wechselkurseffekte wohl kleinere Brötchen backen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde nun bei 900 bis 940 Millionen …

Facing currency challenges, Delivery Hero SE revises its 2025 forecast, anticipating lower earnings and cash flow despite robust revenue growth.

Delivery Hero SE passt seine Prognosen für 2025 an und reagiert auf Wechselkursverluste, die die finanziellen Erwartungen beeinflussen.

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.