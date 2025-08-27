Innocan Pharma meldet Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2025

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 27. August 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC: INNPF) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“), ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Technologien für die Arzneimittelverabreichung konzentriert, gibt seine konsolidierten Finanzergebnisse für den sechsmonatigen Zeitraum zum 30. Juni 2025 bekannt. In diesem Zeitraum erzielte Innocan eine positive Wende in seiner operativen Rentabilität und konnte gleichzeitig seine Bilanz weiter stärken.

Iris Bincovich, CEO von Innocan, sagt dazu: „Trotz eines schwierigen Marktumfelds in der ersten Hälfte des Jahres 2025 konzentrieren wir uns nach wie vor voll und ganz auf die Umsetzung unserer strategischen Vision in verschiedenen Zielmärkten, wobei wir mit einer Nicht-Opioid-Alternative wirksame, monatelange Linderung chronischer Schmerzen bei Menschen und Tieren ermöglichen. Darüber hinaus bietet unser Consumer Wellness-Segment bedeutende Chancen für ein zukünftiges Wachstum.“

Wichtigste Finanzergebnisse des ersten Halbjahres 2025

- Der Umsatz ging in der ersten Jahreshälfte 2025 um 4 % auf 14,8 Mio. US$ zurück, verglichen mit 15,4 Mio. US$ im ersten Halbjahr 2024. Der Rückgang des Umsatzes war das Ergebnis der Unsicherheit und Volatilität des Marktes infolge weltweiter Handelszölle.

- Der Bruttogewinn ging in der ersten Jahreshälfte 2025 um 4,9 % auf 13,3 Mio. US$ zurück, verglichen mit 14 Mio. US$ im ersten Halbjahr 2024.

- Der Betriebsgewinn stieg in der ersten Jahreshälfte 2025 um 130 % auf 0,885 Mio. US$. Im Vergleich dazu wurde im ersten Halbjahr 2024 ein Betriebsverlust von 0,680 Mio. US$ verzeichnet.

Iris Bincovich, CEO von Innocan, fügt an: „Nach der Einreichung der Registrierungserklärung für unser geplantes Emissionsangebot in den USA machen wir weiterhin Fortschritte in Richtung des nächsten wichtigen Meilensteins: Innocan hat die Notierung seiner Stammaktien und Warrants unter den Kürzeln ‚INNP‘ bzw. ‚INNPW‘ am Nasdaq Capital Market beantragt. Dies eröffnet neue Chancen auf mehreren Ebenen.“