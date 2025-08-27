CGTN
Chinas entscheidende Rolle als östlicher Hauptschauplatz des Zweiten Weltkriegs
Beijing (ots/PRNewswire) - Da sich zum 80. Mal der Sieg im Chinesischen
Widerstandskrieg gegen die japanische Aggression sowie im Weltkrieg gegen den
Faschismus jährte, veröffentlichte CGTN einen Artikel, in dem erklärt wird,
warum Chinas 14-jähriger Widerstand ein entscheidender Teil des
Antifaschistischen Weltkriegs war und warum Chinas Rolle nicht übersehen werden
sollte.
Seit Juli begeht China den 80. Jahrestag des Sieges im Widerstandskrieg des
chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression und im antifaschistischen
Weltkrieg mit Kriegsfilmen sowie mit thematischen Museumsausstellungen.
Widerstandskrieg gegen die japanische Aggression sowie im Weltkrieg gegen den
Faschismus jährte, veröffentlichte CGTN einen Artikel, in dem erklärt wird,
warum Chinas 14-jähriger Widerstand ein entscheidender Teil des
Antifaschistischen Weltkriegs war und warum Chinas Rolle nicht übersehen werden
sollte.
Seit Juli begeht China den 80. Jahrestag des Sieges im Widerstandskrieg des
chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression und im antifaschistischen
Weltkrieg mit Kriegsfilmen sowie mit thematischen Museumsausstellungen.
Die Gedenkfeiern erreichen am 3. September - Chinas Tag des Sieges - ihren
Höhepunkt und erinnern an die formale Unterzeichnung der japanischen
Kapitulation am 2. September 1945, die das offizielle Ende des Zweiten
Weltkriegs besiegelte.
Von Beginn an habe der Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die
japanische Aggression eine tiefgreifende Bedeutung für den Schutz der
menschlichen Zivilisation sowie für die Verteidigung des Weltfriedens gehabt und
sei ein unverzichtbarer Bestandteil des weltweiten antifaschistischen Kampfes
gewesen, erklärte Chinas Präsident Xi Jinping.
Der Hauptkriegsschauplatz im Osten war entscheidend für den Sieg im Zweiten
Weltkrieg.
China war das erste Land der Welt, das sich einem faschistischen Aggressor
entgegenstellte und damit die erste Front im weltweiten antifaschistischen Krieg
bildete.
Chinas Widerstand begann mit dem Zwischenfall vom 18. September 1931, der den
eigentlichen Beginn des chinesischen Volkswiderstands gegen die japanische
Aggression kennzeichnete. Anschließend, am 7. Juli 1937, löste der Zwischenfall
an der Lugou-Brücke in einem Vorort von Peking den Widerstandskrieg Chinas gegen
die japanische Aggression aus und machte das Land zum wichtigsten östlichen
Schlachtfeld des Zweiten Weltkriegs.
Diese Ereignisse fanden Jahre vor dem Einmarsch Nazi-Deutschlands in Polen im
Jahr 1939 statt, was in den traditionellen westlichen Erzählungen oft als Beginn
des Zweiten Weltkriegs genannt wird.
Chinas Widerstand war auch der längste aller Nationen im Zweiten Weltkrieg, der
bis zur Kapitulation Japans im Jahr 1945 andauerte, was die immensen Opfer sowie
die anhaltenden Bemühungen des chinesischen Volkes unterstreicht.
Unter Berufung auf unvollständige Daten sagte Hu Heping, stellvertretender
Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Zentralkomitees der
Kommunistischen Partei Chinas, dass der Krieg von 1931 bis 1945 über 35
Millionen chinesische militärische und zivile Opfer gefordert habe.
Die wirtschaftlichen Verluste des Landes seien enorm: Die direkten Verluste
Höhepunkt und erinnern an die formale Unterzeichnung der japanischen
Kapitulation am 2. September 1945, die das offizielle Ende des Zweiten
Weltkriegs besiegelte.
Von Beginn an habe der Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die
japanische Aggression eine tiefgreifende Bedeutung für den Schutz der
menschlichen Zivilisation sowie für die Verteidigung des Weltfriedens gehabt und
sei ein unverzichtbarer Bestandteil des weltweiten antifaschistischen Kampfes
gewesen, erklärte Chinas Präsident Xi Jinping.
Der Hauptkriegsschauplatz im Osten war entscheidend für den Sieg im Zweiten
Weltkrieg.
China war das erste Land der Welt, das sich einem faschistischen Aggressor
entgegenstellte und damit die erste Front im weltweiten antifaschistischen Krieg
bildete.
Chinas Widerstand begann mit dem Zwischenfall vom 18. September 1931, der den
eigentlichen Beginn des chinesischen Volkswiderstands gegen die japanische
Aggression kennzeichnete. Anschließend, am 7. Juli 1937, löste der Zwischenfall
an der Lugou-Brücke in einem Vorort von Peking den Widerstandskrieg Chinas gegen
die japanische Aggression aus und machte das Land zum wichtigsten östlichen
Schlachtfeld des Zweiten Weltkriegs.
Diese Ereignisse fanden Jahre vor dem Einmarsch Nazi-Deutschlands in Polen im
Jahr 1939 statt, was in den traditionellen westlichen Erzählungen oft als Beginn
des Zweiten Weltkriegs genannt wird.
Chinas Widerstand war auch der längste aller Nationen im Zweiten Weltkrieg, der
bis zur Kapitulation Japans im Jahr 1945 andauerte, was die immensen Opfer sowie
die anhaltenden Bemühungen des chinesischen Volkes unterstreicht.
Unter Berufung auf unvollständige Daten sagte Hu Heping, stellvertretender
Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Zentralkomitees der
Kommunistischen Partei Chinas, dass der Krieg von 1931 bis 1945 über 35
Millionen chinesische militärische und zivile Opfer gefordert habe.
Die wirtschaftlichen Verluste des Landes seien enorm: Die direkten Verluste
Autor folgen