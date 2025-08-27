    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Chinas entscheidende Rolle als östlicher Hauptschauplatz des Zweiten Weltkriegs

    Beijing (ots/PRNewswire) - Da sich zum 80. Mal der Sieg im Chinesischen
    Widerstandskrieg gegen die japanische Aggression sowie im Weltkrieg gegen den
    Faschismus jährte, veröffentlichte CGTN einen Artikel, in dem erklärt wird,
    warum Chinas 14-jähriger Widerstand ein entscheidender Teil des
    Antifaschistischen Weltkriegs war und warum Chinas Rolle nicht übersehen werden
    sollte.

    Seit Juli begeht China den 80. Jahrestag des Sieges im Widerstandskrieg des
    chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression und im antifaschistischen
    Weltkrieg mit Kriegsfilmen sowie mit thematischen Museumsausstellungen.

    Die Gedenkfeiern erreichen am 3. September - Chinas Tag des Sieges - ihren
    Höhepunkt und erinnern an die formale Unterzeichnung der japanischen
    Kapitulation am 2. September 1945, die das offizielle Ende des Zweiten
    Weltkriegs besiegelte.

    Von Beginn an habe der Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen die
    japanische Aggression eine tiefgreifende Bedeutung für den Schutz der
    menschlichen Zivilisation sowie für die Verteidigung des Weltfriedens gehabt und
    sei ein unverzichtbarer Bestandteil des weltweiten antifaschistischen Kampfes
    gewesen, erklärte Chinas Präsident Xi Jinping.

    Der Hauptkriegsschauplatz im Osten war entscheidend für den Sieg im Zweiten
    Weltkrieg.

    China war das erste Land der Welt, das sich einem faschistischen Aggressor
    entgegenstellte und damit die erste Front im weltweiten antifaschistischen Krieg
    bildete.

    Chinas Widerstand begann mit dem Zwischenfall vom 18. September 1931, der den
    eigentlichen Beginn des chinesischen Volkswiderstands gegen die japanische
    Aggression kennzeichnete. Anschließend, am 7. Juli 1937, löste der Zwischenfall
    an der Lugou-Brücke in einem Vorort von Peking den Widerstandskrieg Chinas gegen
    die japanische Aggression aus und machte das Land zum wichtigsten östlichen
    Schlachtfeld des Zweiten Weltkriegs.

    Diese Ereignisse fanden Jahre vor dem Einmarsch Nazi-Deutschlands in Polen im
    Jahr 1939 statt, was in den traditionellen westlichen Erzählungen oft als Beginn
    des Zweiten Weltkriegs genannt wird.

    Chinas Widerstand war auch der längste aller Nationen im Zweiten Weltkrieg, der
    bis zur Kapitulation Japans im Jahr 1945 andauerte, was die immensen Opfer sowie
    die anhaltenden Bemühungen des chinesischen Volkes unterstreicht.

    Unter Berufung auf unvollständige Daten sagte Hu Heping, stellvertretender
    Leiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Zentralkomitees der
    Kommunistischen Partei Chinas, dass der Krieg von 1931 bis 1945 über 35
    Millionen chinesische militärische und zivile Opfer gefordert habe.

    Die wirtschaftlichen Verluste des Landes seien enorm: Die direkten Verluste
