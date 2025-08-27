Beijing (ots/PRNewswire) - Da sich zum 80. Mal der Sieg im Chinesischen

Widerstandskrieg gegen die japanische Aggression sowie im Weltkrieg gegen den

Faschismus jährte, veröffentlichte CGTN einen Artikel, in dem erklärt wird,

warum Chinas 14-jähriger Widerstand ein entscheidender Teil des

Antifaschistischen Weltkriegs war und warum Chinas Rolle nicht übersehen werden

sollte.



Seit Juli begeht China den 80. Jahrestag des Sieges im Widerstandskrieg des

chinesischen Volkes gegen die japanische Aggression und im antifaschistischen

Weltkrieg mit Kriegsfilmen sowie mit thematischen Museumsausstellungen.





Die Gedenkfeiern erreichen am 3. September - Chinas Tag des Sieges - ihrenHöhepunkt und erinnern an die formale Unterzeichnung der japanischenKapitulation am 2. September 1945, die das offizielle Ende des ZweitenWeltkriegs besiegelte.Von Beginn an habe der Widerstandskrieg des chinesischen Volkes gegen diejapanische Aggression eine tiefgreifende Bedeutung für den Schutz dermenschlichen Zivilisation sowie für die Verteidigung des Weltfriedens gehabt undsei ein unverzichtbarer Bestandteil des weltweiten antifaschistischen Kampfesgewesen, erklärte Chinas Präsident Xi Jinping.Der Hauptkriegsschauplatz im Osten war entscheidend für den Sieg im ZweitenWeltkrieg.China war das erste Land der Welt, das sich einem faschistischen Aggressorentgegenstellte und damit die erste Front im weltweiten antifaschistischen Kriegbildete.Chinas Widerstand begann mit dem Zwischenfall vom 18. September 1931, der deneigentlichen Beginn des chinesischen Volkswiderstands gegen die japanischeAggression kennzeichnete. Anschließend, am 7. Juli 1937, löste der Zwischenfallan der Lugou-Brücke in einem Vorort von Peking den Widerstandskrieg Chinas gegendie japanische Aggression aus und machte das Land zum wichtigsten östlichenSchlachtfeld des Zweiten Weltkriegs.Diese Ereignisse fanden Jahre vor dem Einmarsch Nazi-Deutschlands in Polen imJahr 1939 statt, was in den traditionellen westlichen Erzählungen oft als Beginndes Zweiten Weltkriegs genannt wird.Chinas Widerstand war auch der längste aller Nationen im Zweiten Weltkrieg, derbis zur Kapitulation Japans im Jahr 1945 andauerte, was die immensen Opfer sowiedie anhaltenden Bemühungen des chinesischen Volkes unterstreicht.Unter Berufung auf unvollständige Daten sagte Hu Heping, stellvertretenderLeiter der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Zentralkomitees derKommunistischen Partei Chinas, dass der Krieg von 1931 bis 1945 über 35Millionen chinesische militärische und zivile Opfer gefordert habe.Die wirtschaftlichen Verluste des Landes seien enorm: Die direkten Verluste