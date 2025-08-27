H.I.G. Infrastructure schließt den Verkauf von EYSA ab

London und Madrid (ots/PRNewswire) - H.I.G. Capital ("H.I.G."), eine weltweit

führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 70

Milliarden US-Dollar, gibt bekannt, dass eine ihrer Tochtergesellschaften den

Verkauf der EYSA Group ("EYSA" oder das "Unternehmen") an Tikehau Investment

Management SAS ("Tikehau"), einen globalen Verwalter alternativer

Vermögenswerte, abgeschlossen hat. Das Management von EYSA bleibt unverändert

und wird die zukünftige Entwicklung des Unternehmens weiter vorantreiben.



EYSA mit Hauptsitz in Madrid, Spanien, ist ein führender Anbieter von

intelligenten und nachhaltigen Mobilitätslösungen in Spanien und verfügt über

eine wachsende internationale Präsenz in über 30 Ländern. Seit seiner

Investition im Mai 2022 hat H.I.G. Infrastructure gemeinsam mit dem Management

von EYSA zahlreiche strategische Initiativen umgesetzt, darunter die

Neupositionierung des Unternehmens von einem spanischen Parkplatzbetreiber zu

einer schnell wachsenden, internationalen Smart-Mobility-Plattform. Dies führte

zu einer Verbesserung der betrieblichen Infrastruktur, der Entwicklung neuer,

auf Nachhaltigkeit ausgerichteter und KI-gestützter Dienstleistungen sowie der

Expansion in neue globale Märkte durch fünf zusätzliche Akquisitionen.







EBITDA mehr als verdoppelt und seine Position als integrierter Anbieter einer

breiten Palette von Mobilitätslösungen in ganz Spanien und im Ausland gefestigt.

EYSA befindet sich derzeit in einer starken Position, um von den erheblichen

Impulsen zu profitieren, die hinter Investitionen in eine intelligentere und

nachhaltigere Mobilitätsinfrastruktur stehen.



Andrew Liau, Head of Europe Infrastructure bei H.I.G., sagte: "Das EYSA-Team hat

hervorragende Arbeit geleistet und das Unternehmen von einem

Einzelmarktbetreiber zu einer globalen Plattform und einem führenden Anbieter im

Bereich nachhaltiger Mobilitätslösungen gemacht, was sich in den sehr

attraktiven Investitionsrenditen widerspiegelt, die dieser Exit erzielt hat. Das

Unternehmen ist gut positioniert, um zukünftige Wachstumschancen zu nutzen, und

wir wünschen ihm auch in Zukunft viel Erfolg."



Javier Delgado, CEO von EYSA, kommentierte , "H.I.G. hat maßgeblich dazu

beigetragen, EYSA als Marktführer zu positionieren und dem Unternehmen dabei

geholfen, in neue, wachstumsstarke Märkte zu expandieren. H.I.G. hat

verschiedene Investitionsmöglichkeiten und strategische Initiativen unterstützt

und damit unsere Fähigkeit gestärkt, Städte bei ihrem Übergang zu

Während der Zeit unter der Eigentümerschaft von H.I.G. hat das Unternehmen sein





