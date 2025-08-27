    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTikehau Capital SCA AktievorwärtsNachrichten zu Tikehau Capital SCA
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    H.I.G. Infrastructure schließt den Verkauf von EYSA ab

    London und Madrid (ots/PRNewswire) - H.I.G. Capital ("H.I.G."), eine weltweit
    führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 70
    Milliarden US-Dollar, gibt bekannt, dass eine ihrer Tochtergesellschaften den
    Verkauf der EYSA Group ("EYSA" oder das "Unternehmen") an Tikehau Investment
    Management SAS ("Tikehau"), einen globalen Verwalter alternativer
    Vermögenswerte, abgeschlossen hat. Das Management von EYSA bleibt unverändert
    und wird die zukünftige Entwicklung des Unternehmens weiter vorantreiben.

    EYSA mit Hauptsitz in Madrid, Spanien, ist ein führender Anbieter von
    intelligenten und nachhaltigen Mobilitätslösungen in Spanien und verfügt über
    eine wachsende internationale Präsenz in über 30 Ländern. Seit seiner
    Investition im Mai 2022 hat H.I.G. Infrastructure gemeinsam mit dem Management
    von EYSA zahlreiche strategische Initiativen umgesetzt, darunter die
    Neupositionierung des Unternehmens von einem spanischen Parkplatzbetreiber zu
    einer schnell wachsenden, internationalen Smart-Mobility-Plattform. Dies führte
    zu einer Verbesserung der betrieblichen Infrastruktur, der Entwicklung neuer,
    auf Nachhaltigkeit ausgerichteter und KI-gestützter Dienstleistungen sowie der
    Expansion in neue globale Märkte durch fünf zusätzliche Akquisitionen.

    Während der Zeit unter der Eigentümerschaft von H.I.G. hat das Unternehmen sein
    EBITDA mehr als verdoppelt und seine Position als integrierter Anbieter einer
    breiten Palette von Mobilitätslösungen in ganz Spanien und im Ausland gefestigt.
    EYSA befindet sich derzeit in einer starken Position, um von den erheblichen
    Impulsen zu profitieren, die hinter Investitionen in eine intelligentere und
    nachhaltigere Mobilitätsinfrastruktur stehen.

    Andrew Liau, Head of Europe Infrastructure bei H.I.G., sagte: "Das EYSA-Team hat
    hervorragende Arbeit geleistet und das Unternehmen von einem
    Einzelmarktbetreiber zu einer globalen Plattform und einem führenden Anbieter im
    Bereich nachhaltiger Mobilitätslösungen gemacht, was sich in den sehr
    attraktiven Investitionsrenditen widerspiegelt, die dieser Exit erzielt hat. Das
    Unternehmen ist gut positioniert, um zukünftige Wachstumschancen zu nutzen, und
    wir wünschen ihm auch in Zukunft viel Erfolg."

    Javier Delgado, CEO von EYSA, kommentierte , "H.I.G. hat maßgeblich dazu
    beigetragen, EYSA als Marktführer zu positionieren und dem Unternehmen dabei
    geholfen, in neue, wachstumsstarke Märkte zu expandieren. H.I.G. hat
    verschiedene Investitionsmöglichkeiten und strategische Initiativen unterstützt
    und damit unsere Fähigkeit gestärkt, Städte bei ihrem Übergang zu
    automatisierten, nachhaltigen und umweltfreundlichen Lösungen zu unterstützen.
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    H.I.G. Infrastructure schließt den Verkauf von EYSA ab H.I.G. Capital ("H.I.G."), eine weltweit führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden US-Dollar, gibt bekannt, dass eine ihrer Tochtergesellschaften den Verkauf der EYSA Group ("EYSA" oder das …