H.I.G. Infrastructure schließt den Verkauf von EYSA ab
London und Madrid (ots/PRNewswire) - H.I.G. Capital ("H.I.G."), eine weltweit
führende alternative Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Kapital von 70
Milliarden US-Dollar, gibt bekannt, dass eine ihrer Tochtergesellschaften den
Verkauf der EYSA Group ("EYSA" oder das "Unternehmen") an Tikehau Investment
Management SAS ("Tikehau"), einen globalen Verwalter alternativer
Vermögenswerte, abgeschlossen hat. Das Management von EYSA bleibt unverändert
und wird die zukünftige Entwicklung des Unternehmens weiter vorantreiben.
EYSA mit Hauptsitz in Madrid, Spanien, ist ein führender Anbieter von
intelligenten und nachhaltigen Mobilitätslösungen in Spanien und verfügt über
eine wachsende internationale Präsenz in über 30 Ländern. Seit seiner
Investition im Mai 2022 hat H.I.G. Infrastructure gemeinsam mit dem Management
von EYSA zahlreiche strategische Initiativen umgesetzt, darunter die
Neupositionierung des Unternehmens von einem spanischen Parkplatzbetreiber zu
einer schnell wachsenden, internationalen Smart-Mobility-Plattform. Dies führte
zu einer Verbesserung der betrieblichen Infrastruktur, der Entwicklung neuer,
auf Nachhaltigkeit ausgerichteter und KI-gestützter Dienstleistungen sowie der
Expansion in neue globale Märkte durch fünf zusätzliche Akquisitionen.
Während der Zeit unter der Eigentümerschaft von H.I.G. hat das Unternehmen sein
EBITDA mehr als verdoppelt und seine Position als integrierter Anbieter einer
breiten Palette von Mobilitätslösungen in ganz Spanien und im Ausland gefestigt.
EYSA befindet sich derzeit in einer starken Position, um von den erheblichen
Impulsen zu profitieren, die hinter Investitionen in eine intelligentere und
nachhaltigere Mobilitätsinfrastruktur stehen.
Andrew Liau, Head of Europe Infrastructure bei H.I.G., sagte: "Das EYSA-Team hat
hervorragende Arbeit geleistet und das Unternehmen von einem
Einzelmarktbetreiber zu einer globalen Plattform und einem führenden Anbieter im
Bereich nachhaltiger Mobilitätslösungen gemacht, was sich in den sehr
attraktiven Investitionsrenditen widerspiegelt, die dieser Exit erzielt hat. Das
Unternehmen ist gut positioniert, um zukünftige Wachstumschancen zu nutzen, und
wir wünschen ihm auch in Zukunft viel Erfolg."
Javier Delgado, CEO von EYSA, kommentierte , "H.I.G. hat maßgeblich dazu
beigetragen, EYSA als Marktführer zu positionieren und dem Unternehmen dabei
geholfen, in neue, wachstumsstarke Märkte zu expandieren. H.I.G. hat
verschiedene Investitionsmöglichkeiten und strategische Initiativen unterstützt
und damit unsere Fähigkeit gestärkt, Städte bei ihrem Übergang zu
automatisierten, nachhaltigen und umweltfreundlichen Lösungen zu unterstützen.
