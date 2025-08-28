MS Pharma errichtet den ersten Produktionsstandort für Biologika in der MENA-Region in Saudi-Arabien und stärkt damit seine regionale Führungsposition und globale Partnerschaften

MS Pharma eröffnet im Nahen Osten in Saudi-Arabien die erste Produktionsstätte für Biologika, die von der SFDA zugelassen ist und den Standards der EMA und FDA entspricht.

für Biologika, die von der SFDA zugelassen ist und den Standards der EMA und FDA entspricht. Spezialisiert auf monoklonale Antikörper und komplexe Peptide , mit eigenen bioanalytischen Labors.

, mit eigenen bioanalytischen Labors. Strategische Plattform für globale Partner, die lokalisierte Herstellung und Auftragsfertigung für den Zugang zu den Märkten im Nahen Osten, Nordafrika, der EU und den USA ermöglicht.

RIAD, Saudi-Arabien, 28. August 2025 /PRNewswire/ -- MS Pharma hat die erste Produktionsanlage für Biologika im Nahen Osten, die strategisch günstig in Saudi-Arabien liegt, offiziell eingeweiht. Die Anlage hat die Zulassung gemäß den Grundsätzen der Guten Herstellungspraxis („Good Manufacturing Practice", GMP) von der saudischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde („Saudi Food and Drug Authority", SFDA) erhalten und bildet damit einen Knotenpunkt für die fortschrittliche biopharmazeutische Produktion in der MENA-Region.

Mit Kapazitäten in den Bereichen Formulierung, Abfüllung und Lyophilisierung positioniert diese Investition in Höhe von 50 Millionen US-Dollar MS Pharma als führenden Anbieter von Biologika in der Region. Darüber hinaus etabliert sie das Unternehmen als zuverlässigen Partner für globale Pharmaunternehmen, die über lokale Herstellungs- und Lohnherstellungslösungen für breitere internationale Märkte Zugang zum saudischen Markt und zur MENA-Region suchen.

Die Anlage wurde gemäß den höchsten internationalen Regulierungsstandards, einschließlich EMA und US-FDA, konzipiert und ist auf monoklonale Antikörper und komplexe Peptide spezialisiert — zwei der weltweit gefragtesten biologischen Behandlungsklassen. Die Anlage verfügt außerdem über die ersten internen bioanalytischen Testlabore der Region, wodurch keine Testdienstleistungen im Ausland mehr erforderlich sind und die Markteinführung kritischer Behandlungen beschleunigt wird.

„Diese Markteinführung stellt einen entscheidenden Meilenstein für MS Pharma und die biopharmazeutische Landschaft im Nahen Osten und Nordafrika dar", erklärte Ghiath Sukhtian, Vorstandsvorsitzender von MS Pharma. „Wir sind stolz darauf, eine regionale Plattform für Biologika voranzutreiben, die den globalen Anforderungen im Gesundheitswesen entspricht und in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern hochwertige, komplexe Medikamente bereitstellt."