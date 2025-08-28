Keymed Biosciences (02162.HK) meldet starke Zwischenergebnisse für 2025 mit beschleunigter Kommerzialisierung und robuster F&E-Dynamik
CHENGDU, China, 28. August 2025 /PRNewswire/ -- Keymed Biosciences Inc. („Keymed", 02162.HK) gab beeindruckende Zwischenergebnisse für das Jahr 2025 bekannt, die durch eine beschleunigte Kommerzialisierung und Fortschritte in Forschung und Entwicklung gekennzeichnet sind.
In finanzieller Hinsicht erzielte das Unternehmen einen Rekordumsatz, was auf die starke Leistung seines Kernprodukts Stapokibart zurückzuführen ist, einem IL-4Rα-Antikörper, der als Kang Yue Da vermarktet wird. Das Medikament erzielte einen Nettoumsatz von etwa 170 Millionen RMB. Keymed stärkte seine Bilanz durch eine erfolgreiche Platzierung, die ca. 864 Mio. HK$ einbrachte und reichlich Mittel für die Entwicklung und Vermarktung der Pipeline bereitstellt.
Die differenzierte F&E-Pipeline wurde erheblich weiterentwickelt. Die wichtigsten Highlights sind:
- Stapokibart: Ausweitung der Indikationen über atopische Dermatitis (AD) bei Erwachsenen, chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen (CRSwNP) und saisonale allergische Rhinitis (SAR) hinaus, mit laufenden Phase-III-Studien bei pädiatrischer AD und Prurigo nodularis.
- CMG901/AZD0901 (Claudin 18.2 ADC): Im Jahr 2023 erhielt AstraZeneca AB (AZ) eine exklusive globale Lizenz für Forschung, Entwicklung, Zulassung, Herstellung und Vermarktung von CMG901 (AZD0901). AZ macht Fortschritte in globalen Phase II/III-Studien für Magen-, Bauchspeicheldrüsen- und Gallengangskrebs.
- CM512 (TSLP x IL-13 bispezifischer Antikörper): In Phase-II-Studien für AD und CRSwNP werden derzeit Patienten aufgenommen.
Der weltweite akademische Einfluss wurde durch Veröffentlichungen in hochrangigen Fachzeitschriften wie The New England Journal of Medicine (für CM336 bei autoimmuner hämolytischer Anämie), Nature Medicine und JAMA für die Zulassungsstudien von Stapokibart unterstrichen. Stapokibart wurde auch in die chinesischen Behandlungsrichtlinien aufgenommen.
Mit soliden Barreserven, strategischer Finanzierung und einer differenzierten klinischen Pipeline ist Keymed gut positioniert, um weltweit wettbewerbsfähige, qualitativ hochwertige, erschwingliche und innovative Therapien für Patienten in China und weltweit anzubieten.
