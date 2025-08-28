Keymed Biosciences (02162.HK) meldet starke Zwischenergebnisse für 2025 mit beschleunigter Kommerzialisierung und robuster F&E-Dynamik

CHENGDU, China, 28. August 2025 /PRNewswire/ -- Keymed Biosciences Inc. („Keymed", 02162.HK) gab beeindruckende Zwischenergebnisse für das Jahr 2025 bekannt, die durch eine beschleunigte Kommerzialisierung und Fortschritte in Forschung und Entwicklung gekennzeichnet sind.

In finanzieller Hinsicht erzielte das Unternehmen einen Rekordumsatz, was auf die starke Leistung seines Kernprodukts Stapokibart zurückzuführen ist, einem IL-4Rα-Antikörper, der als Kang Yue Da vermarktet wird. Das Medikament erzielte einen Nettoumsatz von etwa 170 Millionen RMB. Keymed stärkte seine Bilanz durch eine erfolgreiche Platzierung, die ca. 864 Mio. HK$ einbrachte und reichlich Mittel für die Entwicklung und Vermarktung der Pipeline bereitstellt.