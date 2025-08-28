GA-ASI präsentiert mit Flugtests des Collaborative Combat Aircraft YFQ-42A eine weitere Luftfahrtneuheit

San Diego, Kalifornien / ACCESS Newswire / 27. August 2025 / Mit dem Collaborative Combat Aircraft (CCA, kooperatives Kampfflugzeug) YFQ-42A, das von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) entworfen und entwickelt wurde, werden jetzt in Abstimmung mit der US Air Force Flugtests durchgeführt. Mit dieser historischen Leistung setzt das Unternehmen seine rasante Entwicklung neuer, düsengetriebener, unbemannter Plattformen fort, die von der U.S. Air Force (USAF) gechartert wurden, um Luftraumüberlegenheit zu erlangen, und gleichzeitig für eine schnelle Produktion in großen Mengen zu einem erschwinglichen Preis ausgelegt sind.

„Was für ein großartiger Moment für die U.S. Air Force und GA-ASI“, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. „Dank unserer Zusammenarbeit konnten wir das YFQ-42A in etwas mehr als einem Jahr bauen und fliegen. Es ist eine unglaubliche Leistung, und ich danke der Air Force für ihre Vision und unserem Entwicklungsteam, dass es unserem Unternehmen eine weitere historische Premiere ermöglicht hat.“

Das YFQ-42A ist der neueste unbemannte Jet von GA-ASI, der sich auf den halbautonomen Air-to-Air-Betrieb konzentriert und auf dem Genus-Species-Konzept basiert, das erstmals mit der Off-Board Sensing Station (OBSS) XQ-67A eingeführt wurde. Dank modernster, modellbasierter digitaler Technik konnte GA-ASI seinen Zeitplan straffen und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit im Hinblick auf die Luftraumüberlegenheit optimieren. Der auf Autonomie ausgelegte Kern des YFQ-42 wurde bei Flugtests mit dem Jet-Powered MQ-20 Avenger von GA-ASI im Laufe von mehr als fünf Jahren trainiert, einem Flugzeug, das bisher kein anderes Unternehmen hat. Die integrierten Funktionen eines getarnten, auf Air-to-Air-Einsätze ausgerichteten unbemannten Jets, kombiniert mit einem trainierten autonomen KI-Kern, verschaffen Soldaten in zukünftigen Kämpfen einen entscheidenden Vorteil.

Der Schwerpunkt des GA-ASI-Programms lag auf der Schaffung einer Umgebung für die Hochgeschwindigkeitsproduktion, die es der USAF ermöglicht, ihr Ziel zu erreichen, in einem beschleunigten Zeitrahmen mehr als 1.000 CCA zu produzieren. Die Bodentests mit dem YFQ-42A begannen im Mai.

Die USAF betraute GA-ASI im April 2024 damit, ein vollständig produktionsrepräsentatives Collaborative Combat Aircraft (CCA) zu bauen und zu fliegen. Im März bezeichnete die USAF das Flugzeug als YFQ-42A, wobei das „Y“ für produktionsrepräsentatives Flugzeug steht („Y“ wird bei Produktionsbeginn wegfallen), „F“ für Kampfflugzeug und „Q“ für unbemanntes Flugzeug.