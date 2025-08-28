Intelligente Mobilitätserfahrung für globale Veranstaltungen

MAILAN , 28. August 2025 /PRNewswire/ -- DFSK wurde zum technischen Sponsor der 2025 ICF Canoe Sprint and Paracanoe World Championships ernannt, wo das Unternehmen wichtige Mobilitätsdienste für diese prestigeträchtige internationale Wassersportveranstaltung bereitstellte. Der von der International Canoe Federation (ICF) sanktionierte Wettbewerb fand vom 20. bis 24. August in Mailand statt, und mehr als 800 Athleten aus fast 70 Nationen nahmen daran teil.

Die vier E5-Modelle, die nach den strengen Qualitätsstandards der SERES Group und mit fortschrittlicher neuer Energietechnologie entwickelt wurden, gewährleisten einen zuverlässigen Transportdienst. Das Modell E5 zeichnet sich durch ein außergewöhnliches Fahrerlebnis aus, das durch einen komfortablen und flexiblen Innenraum und eine Weiterempfehlungsrate von 76 % ergänzt wird, was seine Zuverlässigkeit beim reibungslosen Ablauf dieser hochkarätigen Veranstaltung unterstreicht.

Intelligente Mobilität trifft auf sportliche Präzision und Ausdauer

Beim Kanusprint liegt der Erfolg in der präzisen Streckenführung, der stabilen Ausdauer und den koordinierten Kraftausbrüchen der Athleten. Auch der DFSK E5 verkörpert die gleichen Qualitäten wie Präzision, Ausdauer und Spitzenleistung.

Der E5 verfügt über das SERES Super Electric Hybrid System mit 130 kW Spitzenleistung und 330 Nm Spitzendrehmoment, das einen leisen und sanften rein elektrischen Antrieb ermöglicht. Als mittelgroßer SUV ist er mit einer MacPherson-Vorderradaufhängung und einer Mehrlenker-Einzelradaufhängung an der Hinterachse ausgestattet, was ein agiles Manövrieren ermöglicht, das ideal für den Stadtverkehr und die Veranstaltungslogistik ist. Der E5 bietet außerdem eine kombinierte Reichweite von bis zu 1000 km, eine 17,5-kWh-Batterie und eine Reichweite des Elektrofahrzeugs von 87 km. Mit seiner hohen Leistung, Flexibilität und seinem Komfort gewährleistet der E5 einen effizienten und zuverlässigen Shuttleservice während der gesamten Meisterschaft.

Vom Wettbewerb zum täglichen Leben: Das Streben nach Fortschritt

Als Pionier auf dem Gebiet der intelligenten Elektromobilität verfolgt DFSK die Philosophie „Drives for better" und setzt sich dafür ein, Spitzentechnologie praktisch und für unterschiedliche Lebensstile zugänglich zu machen. In ähnlicher Weise feiert die ICF Canoe Sprint Championship Ausdauer und globale Inklusivität und fördert Sport und Nachhaltigkeit als Kräfte für kollektiven Fortschritt. Auf dem Wasser überschreiten die Athleten mit jedem Schlag ihre Grenzen, und abseits des Platzes definiert DFSK mit seinen Innovationen die Mobilität neu. Vereint durch ein gemeinsames Ethos des unermüdlichen Fortschritts, befähigen beide den Einzelnen, mit Zuversicht, Zielstrebigkeit und ohne Kompromisse voranzukommen.

Mit dem Sponsoring dieser erstklassigen Veranstaltung demonstriert DFSK sein Engagement für umweltfreundliche Initiativen und herausragende Leistungen, die eine professionelle, effiziente und zuverlässige Beförderung ermöglichen und gleichzeitig eine nachhaltige Zukunft für alle anregen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2758784/Canoe.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2758259/DFSK_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dfsk-named-technical-sponsor-of-2025-icf-canoe-sprint-and-paracanoe-world-championships-intelligente-mobilitatserfahrung-fur-globale-veranstaltungen-302540529.html