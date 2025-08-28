    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Südwest Presse' zu deutsch-französischem Verhältnis

    ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu deutsch-französischem Verhältnis:

    "Kanzler ist Friedrich Merz zwar erst seit Kurzem, aber den französischen Staatschef Emmanuel Macron wird er am Donnerstagabend umarmen wie einen alten Freund. Schon beim Antrittsbesuch in Paris vor drei Monaten dröhnte das gegenseitige Schulterklopfen über den Hof. Seither haben die beiden einiges zusammen erlebt - und auch erreicht. Nun aber, beim deutsch-französischen Ministerrat im südfranzösischen Toulon, muss sich zeigen, wie solide die Partnerschaft zwischen "cher Friedrich" und "cher Emmanuel" wirklich ist. Denn - Sympathie hin oder her: Es gilt, ein paar handfeste Probleme anzugehen."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
