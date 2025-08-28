    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Westfälische Nachrichten' zu Wehrdienstgesetz

    MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Wehrdienstgesetz:

    "Deutschland und seine Nachbarn müssen kriegstauglich werden, damit sie keinen Krieg führen müssen. Das Prinzip der Abschreckung hat nach dem Abwenden der USA von Europa massiv an Wirkmacht verloren. 2029 soll Russland militärisch so stark sein, einen Angriff auf europäisches Nato-Territorium wagen zu können, sagen Experten. Europa läuft bei der Wehrhaftmachung die Zeit davon. Dass durch den freiwilligen Wehrdienst à la Boris Pistorius die Truppe bis dahin ausreichend verstärkt werden kann, ist unwahrscheinlich. Hier hat die CDU mit ihrer Kritik recht. Vermutlich ist darum die Wehrpflicht das Mittel der Wahl. Um die Bereitschaft zu steigern, etwas fürs eigene Land zu tun, und damit letztlich die gesellschaftliche Resilienz zu stärken, gäbe es einen noch besseren Weg: die Einführung eines Pflichtjahres für alle."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
