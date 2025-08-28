    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Wehrpflicht

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Wehrpflicht:

    "Warum sollen nur Männer zur Musterung geladen werden? Man verzichtet angesichts akuter Bedrohung auf die Hälfte der Bevölkerung. Ein Defizit und eine Diskriminierung. (.) Wer weiterhin auf Freiwilligkeit setzt (auch von Frauen), der muss sich mehr anstrengen. Ein bemerkenswert hoher Anteil junger Leute spricht sich für eine Wehrpflicht aus. Doch ist die Bundeswehr offenbar nicht in der Lage, diese richtig anzusprechen. (.) In Deutschland muss bisher der härteste Kampf mit der Bürokratie geführt werden. Dieses Land, das es sehr wert ist, verteidigt zu werden, hat die nötigen finanziellen und personellen Ressourcen, um eine der stärksten Armeen überhaupt auf die Beine zu stellen. Das ist nicht eine numerische Frage von Gerät oder Sternen auf den Schulterklappen - sondern zunächst eine des Willens."/yyzz/DP/he





