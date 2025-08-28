    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Die Glocke' zu Rheinmetall

    OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Rheinmetall:

    "Völlig aus der Zeit gefallen wirkt, wie das Antikriegsbündnis "Rheinmetall entwaffnen" auf die drastisch veränderte Sicherheitslage in der Welt seit Russlands Überfall auf die Ukraine schaut. Wem nach 1280 Tagen Krieg nicht dämmert, dass der imperiale Machtanspruch von Kreml-Herrscher Wladimir Putin eine ernsthafte Bedrohung für Frieden und Freiheit in Europa darstellt, der verweigert sich jeglicher Realität. Da passt auch die Sitzblockade vor einem Karrierecenter der Bundeswehr ins Bild - eine naive und weltfremde Aktion, mit der die Linksaktivisten die wachsende Bereitschaft zu einer Rückkehr zur Wehrpflicht in der Breite der Gesellschaft ignorieren. Statt ihren Hass auf Rheinmetall-Chef Armin Papperger durch wütende Protestmärsche zum Ausdruck zu bringen, sollten die selbst ernannten "antimilitaristischen Kämpfer" erkennen, wo die wahren Kriegstreiber sitzen, die Deutschland zur Verteidigungsfähigkeit und damit zur Aufrüstung förmlich zwingen: In Moskau."/yyzz/DP/he





    dpa-AFX
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
