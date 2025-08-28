    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Fraktionsspitzen von Union und SPD in Klausur

    Für Sie zusammengefasst
    • Koalitionsfraktionen von Union und SPD treffen sich.
    • Klausur in Würzburg zur Regierungsarbeit im Fokus.
    • Nato-Generalsekretär Rutte als Gast erwartet.

    WÜRZBURG (dpa-AFX) - Die Spitzen der Koalitionsfraktionen von Union und SPD im Bundestag kommen am Donnerstag zu einer zweitägigen Klausur in Würzburg zusammen. Kurz vor Ende der parlamentarischen Sommerpause wollen die geschäftsführenden Vorstände um Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU), seinen SPD-Kollegen Matthias Miersch und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann über Schwerpunkte im zweiten Halbjahr beraten. Nach jüngsten Streitigkeiten steht auch die allgemeine Basis der gemeinsamen Regierungsarbeit im Blick. Als Gast wird Nato-Generalsekretär Mark Rutte bei der Tagung in Würzburg erwartet./sam/cn/DP/he





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
