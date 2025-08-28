    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Aktualisierte Konjunkturprognosen für Eurozone und USA vom 28.08.2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Eurozone: Verbrauchervertrauen steigt leicht auf 97,3.
    • Geldmenge M3 wächst um 3,5% im Jahresvergleich.
    • USA: BIP Q2 annualisiert bei 3,1%, Erstanträge sinken.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am 28. August werden in der Eurozone und in den USA folgende Konjunkturdaten erwartet:

    ^ Prognose Vorwert EUROZONE

    10.00 Uhr
    Italien
    Verbrauchervertrauen, August 97,3 97,2 Geschäftsklima, August 87,6 87,8 (jeweils in Pkt.)

    Eurozone
    Geldmenge M3, Juli
    Jahresvergleich +3,5 +3,3

    11.00 Uhr
    Eurozone
    Wirtschaftsstimmung ESI
    August (Punkte) 96,0 95,8

    USA

    14.30 Uhr
    BIP, Q2 annualisiert
    Quartalsvergleich +3,1 +3,0*

    Erstanträge Arbeitslosenhilfe
    (in Tsd.) 230 235

    16.00 Uhr
    schwebende Hausverkäufe, Juli
    Monatsvergleich -0,2 -0,8°
    *Erstschätzung

    (Jeweils in Prozent, soweit nicht anders angegeben.)

    /la/jkr/mis






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
