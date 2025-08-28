    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    Pkw-Zulassungen in der EU ziehen im Juli an - BYD überholt Tesla

    Für Sie zusammengefasst
    • EU-Autobezahlungen stiegen im Juli um 7,4 Prozent.
    • Volkswagen und BMW verzeichneten deutliche Zuwächse.
    • Tesla fiel hinter BYD, E-Auto-Anteil bei 15,6 %.
    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach einem deutlichen Rückgang im Vormonat sind in der EU im Juli wieder deutlich mehr Autos zugelassen worden. Der Absatz stieg im Jahresvergleich um 7,4 Prozent auf 914.680 Fahrzeuge, wie der Verband der europäischen Hersteller Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. In den ersten sieben Monaten wurden damit 0,7 Prozent weniger Pkw neu angemeldet als im Vorjahreszeitraum.

    Unter den großen deutschen Herstellern legten im Juli der Volkswagen-Konzern und BMW deutlich zu. Bei den E-Auto-Herstellern verlor Tesla mit einem Absatzeinbruch von rund 42 Prozent auf 6.600 Stück an Boden. Dabei wurde der US-Konzern von der chinesischen Marke BYD überholt, die ihre Zulassungen in der EU auf 9.698 Autos verdreifachte. Auch in Bezug auf den Marktanteil schoben sich die Chinesen vor die Amerikaner.

    Insgesamt lag der Anteil mit batteriebetriebenen Fahrzeugen im Juli bei 15,6 Prozent und damit laut Verband "weit entfernt von dem, was er zu diesem Zeitpunkt der Umstellung sein sollte". Hybrid-Modelle hätten sich dagegen weiterhin wachsender Beliebtheit erfreut und blieben bei den Käufern die beliebteste Antriebsart, schrieb Acea./nas/stw/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BYD Aktie

    Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 89,26 auf Lang & Schwarz (27. August 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BYD Aktie um +3,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von BYD bezifferte sich zuletzt auf 45,47 Mrd..




