    Termine am 28. August 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschafts- und Finanztermine am 28. August 2025
    • Wichtige Unternehmenszahlen: Fielmann, Delivery Hero
    • Zinsentscheidungen in Korea und Polen stehen an

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 28. August 2025

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 7/25
    07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen (detailliert)
    07:30 DEU: Delivery Hero, Q2-Zahlen
    07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen
    08:00 DEU: Helaba, Halbjahreszahlen
    09:00 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen

    DEU: Geratherm Q2-Zahlen
    DEU: Funkwerk AG Q2-Zahlen
    USA: Best Buy, Q2-Zahlen
    USA: Dell, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    08:00 FIN: Handelsbilanz 6/25 (endgültig)
    09:00 CHE: BIP Q2/25
    10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/25
    10:00 ITA: Produzentenvertrauen 8/25
    10:00 EUR: Geldmenge M3 7/25
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/25 (endgültig)
    14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
    14:30 USA: Privater Konsum (2. Veröffentlichung)
    14:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q2/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/25

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Pk zur Automesse IAA Mobility 2025 (9.-14.9.) mit Jürgen Mindel (Geschäftsführer Verband der Automobilindustrie, VDA), Christian Vorländer (Bereichsleiter Mobility-Messe München), Jan Heckmann (Projektleitung VDA), München

    11:30 DEU: Eröffnungs-Pk zur Internationalen Funkausstellung IFA (5.-9.9.2025), Berlin °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
