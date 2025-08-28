Commerzbank-Vorstand warnt erneut vor Übernahme durch Unicredit
- Unicredit strebt Übernahme der Commerzbank an.
- Kotzbauer warnt vor Interessenkonflikten und Risiken.
- Unicredit erhöht Anteil auf 26%, droht Kaufangebot.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Commerzbank-Vorstand Michael Kotzbauer hat abermals vor den Folgen einer Übernahme durch den Großaktionär Unicredit gewarnt. "Unicredit hat augenscheinlich ein ureigenes Interesse an einem niedrigeren Aktienkurs der Commerzbank, wenn sie weiterhin ihr Ziel der Übernahme verfolgt - sehr zum Nachteil der verbleibenden Aktionäre und anderer Stakeholder", sagte der Vize-Chef der zweitgrößten deutschen Privatbank der "Süddeutschen Zeitung".
Zudem sei die italienische Bank über ihre Tochter Hypovereinsbank ein direkter Wettbewerber in Deutschland, was "mehrere offensichtliche Interessenkonflikte" mit sich bringe. Kotzbauer betonte zugleich, Commerzbank-Vorstand und -Aufsichtsrat begrüßten "einen offenen und fairen Dialog mit allen Aktionären". Allerdings müsse sich Unicredit "wie jeder Aktionär im Interesse des Unternehmens und aller anderen Aktionäre verhalten".
Die Unicredit hat ihren direkten Aktienanteil an Deutschlands zweitgrößter Privatbank auf rund 26 Prozent erhöht. Zugleich kündigte sie erneut an, verbleibende Finanzinstrumente "zu gegebener Zeit" in Commerzbank-Aktien umzuwandeln, womit sich der Anteil auf etwa 29 Prozent summieren würde. Bei Überschreiten der 30-Prozent-Marke wäre die Unicredit gesetzlich verpflichtet, den übrigen Anteilseignern ein Kaufangebot vorzulegen. Der Bund, der die Commerzbank in der Finanzkrise 2008/2009 gerettet hatte, hält gut 12 Prozent./dmo/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,15 % und einem Kurs von 32,20 auf Lang & Schwarz (27. August 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -12,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,21 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 38,23 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -16,33 %/+8,46 % bedeutet.
Moin Lynx + @All,
Was geht denn heute ab?
Der DAX tritt auf der Stelle die CoBa steigt, es dürfte daran liegen dass die Nachfrage nach CoBa Aktien das Angebot übersteigt.
- die günstige fundamentale Bewertung
- das starke zu erwartende Gewinnwachstum
- die in Vergleich zu anderen Banken geringen Bilanzrisiken
- die hohen Ausschüttungen an die Aktionäre (10 % in 2027 ?)
- das kompetente Management aka Bettina
- die hohe Nachfrage nach Aktien aufgrund von Derivaten (200 Mio. Stück ?)
- das rekordverdächtige ARP das ins Haus steht
- die steigende Marktkapitalisierung der mBank