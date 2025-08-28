Helvetica Swiss Commercial Fund: Starkes Halbjahr 2025 mit Top-Rendite
Der Helvetica Swiss Living Fund glänzt mit beeindruckenden Zahlen: Ein Nettoertrag von CHF 5.6 Mio. und ein Vermietungsstand von 96.4 % untermauern das Ziel, 2025 CHF 2.80 pro Anteil auszuschütten.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Der Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Nettoertrag von CHF 5.6 Mio., was CHF 1.56 pro Anteil entspricht, und ist auf Kurs, das Ausschüttungsziel von CHF 2.80 pro Anteil für das Jahr 2025 zu erreichen.
- Der Vermietungsstand des Fonds stieg auf 96.4 %, und die Bestandswerte wurden um 0.6 % gesteigert, während Kapitalgewinne von CHF 1.1 Mio. aus zwei Liegenschaftsverkäufen realisiert wurden.
- Die Anlagerendite des Fonds betrug im ersten Halbjahr 2.94 %, unterstützt durch die hohe Nachfrage nach Wohnraum in suburbanen Regionen und eine starke Vermietungsleistung.
- Die Betriebskostenstruktur des Fonds verbesserte sich, was zu einer Erhöhung der EBIT-Marge auf 65.63 % führte, während die Finanzierungskosten sanken.
- Der Fonds setzt auf Dekarbonisierungsmaßnahmen, darunter die Sanierung von Heizsystemen und der Ausbau von Photovoltaikanlagen, mit dem Ziel, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.
- Das Immobilienportfolio des Fonds umfasst 38 Liegenschaften mit einem Verkehrswert von CHF 488 Mio., und das Nettofondsvermögen (NAV) beträgt rund CHF 361 Mio., mit einem leichten Anstieg des Nettoinventarwerts pro Anteil auf CHF 100.98.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.