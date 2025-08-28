41 0 Kommentare Helvetica Swiss Commercial Fund: Starkes Wachstum & Fondsvereinigung 2025

Der Helvetica Swiss Commercial Fund zeigt eindrucksvoll, wie man mit strategischem Geschick und Weitblick die Weichen für eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft stellt.

Der Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Nettoertrag von CHF 2.82 pro Anteil und hält das Ausschüttungsziel von CHF 5.35 pro Anteil für das Jahr 2025 auf Kurs.

Der Vermietungsstand des Fonds wurde auf 95.2 % erhöht, und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) beträgt 4.5 Jahre.

Die Kostenstruktur wurde optimiert, indem die TERREF GAV auf 0.83 % gesenkt wurde, und die durchschnittliche Fremdfinanzierungsverzinsung beträgt nun 0.97 %.

Die Anlagerendite des Fonds für das erste Halbjahr 2025 beträgt 3.80 %, und die Performance seit Jahresbeginn liegt bei 5.29 %, was über dem Benchmark SWIIT Index von 3.25 % liegt.

Im Juni 2025 wurde eine Fondsvereinigung mit dem HSO Fund rückwirkend per 30. April 2025 vollzogen, wodurch das Portfolio auf 36 Liegenschaften im Gesamtwert von CHF 748 Mio. erweitert wurde.

Der Fonds verfolgt weiterhin Dekarbonisierungsmaßnahmen, darunter die Sanierung von Heizsystemen und der Ausbau von Photovoltaikanlagen, mit dem Ziel, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Eine große PV-Anlage in Lyssach wurde im ersten Halbjahr in Betrieb genommen.





